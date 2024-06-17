https://ria.ru/20240617/minoborony-1953399066.html

Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.06.2024

Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам в ДНР, потери противника составили до 535 солдат, сообщило в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:13

2024-06-17T13:13

2024-06-17T13:13

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россия

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам в ДНР, потери противника составили до 535 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html

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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины