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Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953399066.html
Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.06.2024
Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам в ДНР, потери противника составили до 535 солдат, сообщило в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:13
2024-06-17T13:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам в ДНР, потери противника составили до 535 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ", - добавили в МО РФ.
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россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили три бригады ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России нанесли поражение трём украинским бригадам в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение трём украинским бригадам в ДНР, потери противника составили до 535 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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