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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.06.2024
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13:10 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953398423.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.06.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:10
2024-06-17T13:10
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 405 военных и три бронемашины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Синьковка, Пески-Радьковские, Дружелюбовка Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".
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