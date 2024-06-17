https://ria.ru/20240617/minoborony-1953331836.html
Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве в зоне спецоперации
Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.06.2024
Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве в зоне спецоперации
Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве и о контроле боевой работы подразделений в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:56
2024-06-17T09:56
2024-06-17T11:09
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953356334_0:0:2308:1299_1920x0_80_0_0_9803fa134e8ca80aa11f04ee25ee06f4.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве и о контроле боевой работы подразделений в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, принял доклад руководящего состава главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне проведения СВО и характеру действий противника. "Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953356334_0:0:2096:1571_1920x0_80_0_0_fc4d82343003f46b10bbd42050ece6b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов
Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве в зоне спецоперации
Минобороны: Белоусов заслушал доклад о контроле боевой работы в зоне СВО
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве и о контроле боевой работы подразделений в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, принял доклад руководящего состава главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне проведения СВО и характеру действий противника.
"Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск", - говорится в сообщении.