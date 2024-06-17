https://ria.ru/20240617/minoborony-1953331836.html

Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве в зоне спецоперации

Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.06.2024

Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве в зоне спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве и о контроле боевой работы подразделений в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:56

2024-06-17T09:56

2024-06-17T11:09

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад о боевом дежурстве и о контроле боевой работы подразделений в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, принял доклад руководящего состава главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне проведения СВО и характеру действий противника. "Глава российского военного ведомства заслушал доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне проведения СВО и всестороннему обеспечению войск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html

россия

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2024

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россия, андрей белоусов