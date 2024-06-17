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Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев - РИА Новости, 17.06.2024
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09:53 17.06.2024 (обновлено: 11:07 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953331324.html
Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев
Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев - РИА Новости, 17.06.2024
Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев
Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев, комендантской службы и взаимодействии с региональными властями по... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:53
2024-06-17T11:07
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев, комендантской службы и взаимодействии с региональными властями по оказанию помощи при ЧС, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады руководящего состава главного командования. "Главе российского военного ведомства также было доложено о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах России, а также о порядке взаимодействия с региональными органами власти по оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945878850.html
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россия, андрей белоусов
Россия, Андрей Белоусов
Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев

Минобороны: Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения центра управления Сухопутных войск. 17 июня 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения центра управления Сухопутных войск. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения центра управления Сухопутных войск. 17 июня 2024
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев, комендантской службы и взаимодействии с региональными властями по оказанию помощи при ЧС, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады руководящего состава главного командования.
"Главе российского военного ведомства также было доложено о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах России, а также о порядке взаимодействия с региональными органами власти по оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
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