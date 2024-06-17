https://ria.ru/20240617/minoborony-1953331324.html

Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев

Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев - РИА Новости, 17.06.2024

Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев

Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев, комендантской службы и взаимодействии с региональными властями по... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:53

2024-06-17T09:53

2024-06-17T11:07

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову доложили о координации работы российских миротворцев, комендантской службы и взаимодействии с региональными властями по оказанию помощи при ЧС, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады руководящего состава главного командования. "Главе российского военного ведомства также было доложено о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах России, а также о порядке взаимодействия с региональными органами власти по оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945878850.html

россия

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2024

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россия, андрей белоусов