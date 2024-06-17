https://ria.ru/20240617/mezentsev-1953441174.html

Мезенцев ответил на критику оздоровления детей из ДНР и ЛНР в Белоруссии

Мезенцев ответил на критику оздоровления детей из ДНР и ЛНР в Белоруссии - РИА Новости, 17.06.2024

Мезенцев ответил на критику оздоровления детей из ДНР и ЛНР в Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что раздающаяся на Западе критика оздоровления детей из Донбасса на территории... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:47

2024-06-17T15:47

2024-06-17T15:47

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россия

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международный уголовный суд

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МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что раздающаяся на Западе критика оздоровления детей из Донбасса на территории Белоруссии является хамским передергиванием фактов. "Что касается совершенно хамского, бессовестного передергивания фактов, которые допускают прежде всего беглецы 2020-го года (выехавшие за рубеж после президентских выборов в Белоруссии представители оппозиции – ред.), находясь в Прибалтике и Польше… 2150 детей, в том числе за счет средств бюджета (Союзного государства – ред.), прошли оздоровление в республике Беларусь, 2150 детей вернулись в Донецкую и Луганскую республики. Мы уже не раз говорили об этом: ни один ребенок не потерялся, не заболел, не сломал ногу, не получил увечий. У каждого ребенка в папке личного дела есть разрешение родителей или органов опеки (на выезд в Белоруссию для оздоровления – ред.)", - сказал Мезенцев в понедельник в Минске на сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. В этой связи он высказался на целесообразность принятия Парламентским Собранием резолюции по теме фальсификации на Западе темы оздоровления детей из Донбасса. "Это (критика со стороны Запада – ред.) – подыгрыш политической конъюнктуре, чтобы еще раз навалиться в том числе на Беларусь, где дети отдыхают. И разговоры о том, что будет выписан ордер Международного уголовного суда в отношении Александра Лукашенко, не стихают", - сказал Мезенцев. Он также заявил, что в постоянном комитете СГ с признательностью отнеслись к решению президентов Белоруссии и России о системной работе по оказанию гуманитарной помощи детям Донбасса. "Ваш покорный слуга и наши коллеги пять раз были в Донецке и Луганске, предоставляли содержательную гуманитарную помощь. Такая работа в этом году будет продолжена", - сказал госсекретарь. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет, в котором, в том числе говорится, что Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием. В Минске заявляли, что республика принимает на оздоровление детей из ряда иностранных государств, а также детей из Донбасса прозрачно и с соблюдением правовых норм.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

https://ria.ru/20240601/tsvo-1949821313.html

https://ria.ru/20240415/otdykh-1940207875.html

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в мире, белоруссия, донбасс, россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, международный уголовный суд, европарламент