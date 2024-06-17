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Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы - РИА Новости, 17.06.2024
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18:25 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/memorial-1953501095.html
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы - РИА Новости, 17.06.2024
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы, заявил в понедельник мэр Варенского районного самоуправления Алитусского уезда Альгис Кашета. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:25
2024-06-17T18:25
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы, заявил в понедельник мэр Варенского районного самоуправления Алитусского уезда Альгис Кашета. "Это продуманное преступление, акт вандализма", - приводит Sputnik Литва слова Кашеты. Как пишет Sputnik со ссылкой на полицию, вандалы сломали на территории памятного места информационный стенд, повредили обелиск и наклеили надпись, запрещающую класть около мемориала камни на память согласно еврейской традиции. Правоохранители занимаются расследованием инцидента.
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Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы

Мэр Кашета: вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы, заявил в понедельник мэр Варенского районного самоуправления Алитусского уезда Альгис Кашета.
"Это продуманное преступление, акт вандализма", - приводит Sputnik Литва слова Кашеты.
Как пишет Sputnik со ссылкой на полицию, вандалы сломали на территории памятного места информационный стенд, повредили обелиск и наклеили надпись, запрещающую класть около мемориала камни на память согласно еврейской традиции. Правоохранители занимаются расследованием инцидента.
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В Литве осквернили захоронения Великой Отечественной войны
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