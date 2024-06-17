https://ria.ru/20240617/memorial-1953501095.html

Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы

Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы - РИА Новости, 17.06.2024

Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы

Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы, заявил в понедельник мэр Варенского районного самоуправления Алитусского уезда Альгис Кашета. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:25

2024-06-17T18:25

2024-06-17T18:25

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы, заявил в понедельник мэр Варенского районного самоуправления Алитусского уезда Альгис Кашета. "Это продуманное преступление, акт вандализма", - приводит Sputnik Литва слова Кашеты. Как пишет Sputnik со ссылкой на полицию, вандалы сломали на территории памятного места информационный стенд, повредили обелиск и наклеили надпись, запрещающую класть около мемориала камни на память согласно еврейской традиции. Правоохранители занимаются расследованием инцидента.

https://ria.ru/20240224/litva-1929273321.html

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