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Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы - РИА Новости, 17.06.2024
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы, заявил в понедельник мэр Варенского районного самоуправления Алитусского уезда Альгис Кашета. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:25
2024-06-17T18:25
2024-06-17T18:25
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы, заявил в понедельник мэр Варенского районного самоуправления Алитусского уезда Альгис Кашета. "Это продуманное преступление, акт вандализма", - приводит Sputnik Литва слова Кашеты. Как пишет Sputnik со ссылкой на полицию, вандалы сломали на территории памятного места информационный стенд, повредили обелиск и наклеили надпись, запрещающую класть около мемориала камни на память согласно еврейской традиции. Правоохранители занимаются расследованием инцидента.
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в мире, литва
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы
Мэр Кашета: вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы