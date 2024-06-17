https://ria.ru/20240617/medvedev-1953385835.html

Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность стран мирового большинства

Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность стран мирового большинства - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность стран мирового большинства

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность политических партий стран мирового большинства в отношении практик... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:28

2024-06-17T12:28

2024-06-17T12:28

сша

дмитрий медведев

брикс

оон

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность политических партий стран мирового большинства в отношении практик мирового неоколониализма. "Нужно зафиксировать обеспокоенность представителей политических партий стран мирового большинства в отношении сохраняющейся практики неоколониализма, практик, которые используют и США, и их сателлиты", - сказал Медведев в ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Он уверен, что отдельные политические силы выразят намерение расширять сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и солидарно рассматривать вопросы, связанные с неоколониализмом, на различных площадках, в том числе БРИКС и ООН.

https://ria.ru/20240617/medvedev-1953377538.html

сша

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сша, дмитрий медведев, брикс, оон