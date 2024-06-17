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Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность стран мирового большинства - РИА Новости, 17.06.2024
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12:28 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953385835.html
Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность стран мирового большинства
Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность стран мирового большинства - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность стран мирового большинства
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность политических партий стран мирового большинства в отношении практик... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:28
2024-06-17T12:28
сша
дмитрий медведев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность политических партий стран мирового большинства в отношении практик мирового неоколониализма. "Нужно зафиксировать обеспокоенность представителей политических партий стран мирового большинства в отношении сохраняющейся практики неоколониализма, практик, которые используют и США, и их сателлиты", - сказал Медведев в ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Он уверен, что отдельные политические силы выразят намерение расширять сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и солидарно рассматривать вопросы, связанные с неоколониализмом, на различных площадках, в том числе БРИКС и ООН.
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сша, дмитрий медведев, брикс, оон
США, Дмитрий Медведев, БРИКС, ООН
Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность стран мирового большинства

Медведев: надо зафиксировать тревогу большинства в связи с неоколониализмом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил зафиксировать обеспокоенность политических партий стран мирового большинства в отношении практик мирового неоколониализма.
"Нужно зафиксировать обеспокоенность представителей политических партий стран мирового большинства в отношении сохраняющейся практики неоколониализма, практик, которые используют и США, и их сателлиты", - сказал Медведев в ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!"
Он уверен, что отдельные политические силы выразят намерение расширять сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и солидарно рассматривать вопросы, связанные с неоколониализмом, на различных площадках, в том числе БРИКС и ООН.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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