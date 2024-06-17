https://ria.ru/20240617/medvedev-1953383270.html

Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления

Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления

Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, в том... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:22

2024-06-17T12:22

2024-06-17T12:22

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b0f97dee7a229587221c5825a2a73e4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, в том числе за военные преступления. В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев заявил, что важно добиваться справедливости от бывших метрополий и создавать движение с практическими перспективами. “Здесь можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, уделяя внимание расследованию совершенных в том числе и военных преступлений”, - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917197.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев