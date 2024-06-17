https://ria.ru/20240617/medvedev-1953383270.html
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления
Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, в том... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:22
2024-06-17T12:22
2024-06-17T12:22
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8b0f97dee7a229587221c5825a2a73e4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, в том числе за военные преступления. В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев заявил, что важно добиваться справедливости от бывших метрополий и создавать движение с практическими перспективами. “Здесь можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, уделяя внимание расследованию совершенных в том числе и военных преступлений”, - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917197.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953405681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed436c6dd9fd3d898dd647396859884b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления
Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, в том числе за военные преступления.
В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев заявил, что важно добиваться справедливости от бывших метрополий и создавать движение с практическими перспективами.
“Здесь можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, уделяя внимание расследованию совершенных в том числе и военных преступлений”, - подчеркнул он.