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Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления - РИА Новости, 17.06.2024
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12:22 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953383270.html
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления
Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, в том... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:22
2024-06-17T12:22
дмитрий медведев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, в том числе за военные преступления. В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев заявил, что важно добиваться справедливости от бывших метрополий и создавать движение с практическими перспективами. “Здесь можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, уделяя внимание расследованию совершенных в том числе и военных преступлений”, - подчеркнул он.
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дмитрий медведев
Дмитрий Медведев
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления

Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев предложил поставить вопрос о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, в том числе за военные преступления.
В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев заявил, что важно добиваться справедливости от бывших метрополий и создавать движение с практическими перспективами.
“Здесь можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром, уделяя внимание расследованию совершенных в том числе и военных преступлений”, - подчеркнул он.
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