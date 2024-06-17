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Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма - РИА Новости, 17.06.2024
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12:12 17.06.2024 (обновлено: 13:39 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953379647.html
Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма
Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма и призвал придать ей импульс на предстоящей Генассамблее РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:12
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма и призвал придать ей импульс на предстоящей Генассамблее ООН. В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев напомнил, что в феврале в итоговом заявлении учредительного форума движения было предложено учредить День памяти жертв неоколониализма. "Я думаю, что это хорошая инициатива. Мы могли бы вместе придать импульс ей на предстоящей генассамблее ООН", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, оон, генеральная ассамблея оон
Дмитрий Медведев, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма

Медведев поддержал инициативу учредить День памяти жертв неоколониализма

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма и призвал придать ей импульс на предстоящей Генассамблее ООН.
В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев напомнил, что в феврале в итоговом заявлении учредительного форума движения было предложено учредить День памяти жертв неоколониализма.
"Я думаю, что это хорошая инициатива. Мы могли бы вместе придать импульс ей на предстоящей генассамблее ООН", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о предложении участников антиколониального форума
15 февраля, 16:05
 
Дмитрий МедведевООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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