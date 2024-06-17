Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма
Медведев поддержал инициативу учредить День памяти жертв неоколониализма
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма и призвал придать ей импульс на предстоящей Генассамблее ООН.
В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев напомнил, что в феврале в итоговом заявлении учредительного форума движения было предложено учредить День памяти жертв неоколониализма.
"Я думаю, что это хорошая инициатива. Мы могли бы вместе придать импульс ей на предстоящей генассамблее ООН", - сказал Медведев.
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