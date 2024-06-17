https://ria.ru/20240617/medvedev-1953379647.html

Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма

Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма и призвал придать ей импульс на предстоящей Генассамблее РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:12

2024-06-17T12:12

2024-06-17T13:39

дмитрий медведев

оон

генеральная ассамблея оон

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею учредить День памяти жертв неоколониализма и призвал придать ей импульс на предстоящей Генассамблее ООН. В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев напомнил, что в феврале в итоговом заявлении учредительного форума движения было предложено учредить День памяти жертв неоколониализма. "Я думаю, что это хорошая инициатива. Мы могли бы вместе придать импульс ей на предстоящей генассамблее ООН", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240215/uchastniki-1927615200.html

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дмитрий медведев, оон, генеральная ассамблея оон