https://ria.ru/20240617/medvedev-1953362649.html

Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России

Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России

Запад запугивает государства, которые отказываются присоединяться к ограничениям против РФ, вплоть до угроз смены власти в стране, заявил заместитель... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:18

2024-06-17T11:18

2024-06-17T13:59

россия

санкции в отношении россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Запад запугивает государства, которые отказываются присоединяться к ограничениям против РФ, вплоть до угроз смены власти в стране, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Медведев в ходе выступления на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" заявил о незаконности западных санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине."Эти санкции навязываются международному сообществу, а государства, которые отказываются следовать этим санкциям, их запугивают, грозятся заблокировать банковскую систему, привести какие-то другие силы к власти", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240617/dokhody-1953364870.html

россия

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россия, санкции в отношении россии