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Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России - РИА Новости, 17.06.2024
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11:18 17.06.2024 (обновлено: 13:59 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953362649.html
Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России
Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России
Запад запугивает государства, которые отказываются присоединяться к ограничениям против РФ, вплоть до угроз смены власти в стране, заявил заместитель... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:18
2024-06-17T13:59
россия
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Запад запугивает государства, которые отказываются присоединяться к ограничениям против РФ, вплоть до угроз смены власти в стране, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Медведев в ходе выступления на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" заявил о незаконности западных санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине."Эти санкции навязываются международному сообществу, а государства, которые отказываются следовать этим санкциям, их запугивают, грозятся заблокировать банковскую систему, привести какие-то другие силы к власти", - сказал Медведев.
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россия, санкции в отношении россии
Россия, Санкции в отношении России
Медведев: Запад запугивает тех, кто не вводит санкции против России

Медведев: Запад запугивает страны, отказывающиеся вводить санкции против РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Запад запугивает государства, которые отказываются присоединяться к ограничениям против РФ, вплоть до угроз смены власти в стране, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев в ходе выступления на учредительном заседании Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" заявил о незаконности западных санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине.
"Эти санкции навязываются международному сообществу, а государства, которые отказываются следовать этим санкциям, их запугивают, грозятся заблокировать банковскую систему, привести какие-то другие силы к власти", - сказал Медведев.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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