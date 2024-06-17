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Медведев назвал политику западных государств лицемерной и бесчестной - РИА Новости, 17.06.2024
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11:15 17.06.2024 (обновлено: 13:58 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953362107.html
Медведев назвал политику западных государств лицемерной и бесчестной
Медведев назвал политику западных государств лицемерной и бесчестной - РИА Новости, 17.06.2024
Медведев назвал политику западных государств лицемерной и бесчестной
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал лицемерной и бесчестной политику Запада, он подчеркнул,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:15
2024-06-17T13:58
дмитрий медведев
россия
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал лицемерной и бесчестной политику Запада, он подчеркнул, что государствам уже давно надоела продвигаемая модель миропорядка, основанная на правилах.В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев подчеркнул, что Запад навязывает международному сообществу незаконные санкции, а тех, кто отказывается следовать им, запугивают."Это следствие, этой самой лицемерной и абсолютно бесчестной политики, которую проводят эти государства. Давно, уже тоже об этом говорил, набило оскомину, надоела всем модель, которую активно продвигают, это модель так называемых правил или миропорядка, основанного на правилах", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, россия, единая россия
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия
Медведев назвал политику западных государств лицемерной и бесчестной

Медведев: лицемерная и бесчестная политика Запада набила оскомину

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!" во Владивостоке. 17 июня 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал лицемерной и бесчестной политику Запада, он подчеркнул, что государствам уже давно надоела продвигаемая модель миропорядка, основанная на правилах.
В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев подчеркнул, что Запад навязывает международному сообществу незаконные санкции, а тех, кто отказывается следовать им, запугивают.
«
"Это следствие, этой самой лицемерной и абсолютно бесчестной политики, которую проводят эти государства. Давно, уже тоже об этом говорил, набило оскомину, надоела всем модель, которую активно продвигают, это модель так называемых правил или миропорядка, основанного на правилах", - сказал Медведев.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Медведев жестко высказался о новых санкциях Запада против России
24 февраля, 11:42
 
Дмитрий МедведевРоссияЕдиная Россия
 
 
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