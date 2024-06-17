https://ria.ru/20240617/medvedev-1953362107.html

Медведев назвал политику западных государств лицемерной и бесчестной

Медведев назвал политику западных государств лицемерной и бесчестной - РИА Новости, 17.06.2024

Медведев назвал политику западных государств лицемерной и бесчестной

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал лицемерной и бесчестной политику Запада, он подчеркнул,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:15

2024-06-17T11:15

2024-06-17T13:58

дмитрий медведев

россия

единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал лицемерной и бесчестной политику Запада, он подчеркнул, что государствам уже давно надоела продвигаемая модель миропорядка, основанная на правилах.В ходе выступления на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций!" Медведев подчеркнул, что Запад навязывает международному сообществу незаконные санкции, а тех, кто отказывается следовать им, запугивают."Это следствие, этой самой лицемерной и абсолютно бесчестной политики, которую проводят эти государства. Давно, уже тоже об этом говорил, набило оскомину, надоела всем модель, которую активно продвигают, это модель так называемых правил или миропорядка, основанного на правилах", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240224/medvedev-1929257837.html

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дмитрий медведев, россия, единая россия