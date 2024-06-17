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В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо - РИА Новости, 17.06.2024
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15:30 17.06.2024 (обновлено: 15:33 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/mchs-1953435939.html
В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо
В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо - РИА Новости, 17.06.2024
В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо
Моноколесо загорелось в квартире в удмуртском Глазове, спасатели вывели из горящего жилища четверых, сообщает ГУМЧС по Удмуртии. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:30
2024-06-17T15:33
происшествия
жилье
глазов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 17 июн – РИА Новости. Моноколесо загорелось в квартире в удмуртском Глазове, спасатели вывели из горящего жилища четверых, сообщает ГУМЧС по Удмуртии. По данным ведомства, в Глазове огонь на 2 квадратных метрах потушили 9 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. "Четырех человек в спасустройствах вывели по лестнице. В одной квартире был мальчик с мамой, в другой - бабушка, в третьей - мужчина. С ними все хорошо", - приводятся слова начальника 17 ПСЧ МЧС России Дмитрия Невоструева. В ГУМЧС уточнили, что хозяин квартиры весь день ездил на моноколесе на жаре. Потом убрал в кладовку, устройство задымилось уже в квартире.
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923694947.html
глазов
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происшествия, жилье, глазов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Глазов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо

МЧС: в удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо

© Фото : МЧС Удмуртии/ВКонтактеМоноколесо, загоревшееся в квартире в удмуртском Глазове. 17 июня 2024
Моноколесо, загоревшееся в квартире в удмуртском Глазове. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : МЧС Удмуртии/ВКонтакте
Моноколесо, загоревшееся в квартире в удмуртском Глазове. 17 июня 2024
Читать ria.ru в
УФА, 17 июн – РИА Новости. Моноколесо загорелось в квартире в удмуртском Глазове, спасатели вывели из горящего жилища четверых, сообщает ГУМЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, в Глазове огонь на 2 квадратных метрах потушили 9 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
"Четырех человек в спасустройствах вывели по лестнице. В одной квартире был мальчик с мамой, в другой - бабушка, в третьей - мужчина. С ними все хорошо", - приводятся слова начальника 17 ПСЧ МЧС России Дмитрия Невоструева.
В ГУМЧС уточнили, что хозяин квартиры весь день ездил на моноколесе на жаре. Потом убрал в кладовку, устройство задымилось уже в квартире.
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ПроисшествияЖильеГлазовРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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