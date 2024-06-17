https://ria.ru/20240617/mchs-1953435939.html
В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо
В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо - РИА Новости, 17.06.2024
В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо
Моноколесо загорелось в квартире в удмуртском Глазове, спасатели вывели из горящего жилища четверых, сообщает ГУМЧС по Удмуртии. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:30
2024-06-17T15:30
2024-06-17T15:33
происшествия
жилье
глазов
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953436276_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00a8a65a5d66a5779f7ecf59d14383fa.jpg
УФА, 17 июн – РИА Новости. Моноколесо загорелось в квартире в удмуртском Глазове, спасатели вывели из горящего жилища четверых, сообщает ГУМЧС по Удмуртии. По данным ведомства, в Глазове огонь на 2 квадратных метрах потушили 9 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. "Четырех человек в спасустройствах вывели по лестнице. В одной квартире был мальчик с мамой, в другой - бабушка, в третьей - мужчина. С ними все хорошо", - приводятся слова начальника 17 ПСЧ МЧС России Дмитрия Невоструева. В ГУМЧС уточнили, что хозяин квартиры весь день ездил на моноколесе на жаре. Потом убрал в кладовку, устройство задымилось уже в квартире.
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923694947.html
глазов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953436276_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7ea9454b467155dfcbf7823d301ffa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, глазов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Глазов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо
МЧС: в удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо
УФА, 17 июн – РИА Новости. Моноколесо загорелось в квартире в удмуртском Глазове, спасатели вывели из горящего жилища четверых, сообщает ГУМЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, в Глазове огонь на 2 квадратных метрах потушили 9 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.
"Четырех человек в спасустройствах вывели по лестнице. В одной квартире был мальчик с мамой, в другой - бабушка, в третьей - мужчина. С ними все хорошо", - приводятся слова начальника 17 ПСЧ МЧС России Дмитрия Невоструева.
В ГУМЧС уточнили, что хозяин квартиры весь день ездил на моноколесе на жаре. Потом убрал в кладовку, устройство задымилось уже в квартире.