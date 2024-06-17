https://ria.ru/20240617/mchs-1953435939.html

В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо

В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо - РИА Новости, 17.06.2024

В удмуртском Глазове в квартире загорелось моноколесо

Моноколесо загорелось в квартире в удмуртском Глазове, спасатели вывели из горящего жилища четверых, сообщает ГУМЧС по Удмуртии. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:30

2024-06-17T15:30

2024-06-17T15:33

происшествия

жилье

глазов

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 17 июн – РИА Новости. Моноколесо загорелось в квартире в удмуртском Глазове, спасатели вывели из горящего жилища четверых, сообщает ГУМЧС по Удмуртии. По данным ведомства, в Глазове огонь на 2 квадратных метрах потушили 9 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. "Четырех человек в спасустройствах вывели по лестнице. В одной квартире был мальчик с мамой, в другой - бабушка, в третьей - мужчина. С ними все хорошо", - приводятся слова начальника 17 ПСЧ МЧС России Дмитрия Невоструева. В ГУМЧС уточнили, что хозяин квартиры весь день ездил на моноколесе на жаре. Потом убрал в кладовку, устройство задымилось уже в квартире.

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923694947.html

глазов

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происшествия, жилье, глазов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)