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В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране
В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране - РИА Новости, 17.06.2024
В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране
Турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе главка МЧС по региону. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:08
2024-06-17T11:08
2024-06-17T11:34
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 17 июн – РИА Новости. Турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе главка МЧС по региону. "В Алтайском крае при сплаве по горной реке погиб мужчина. Четыре человека на катамаране решили покорить реку Песчаная. При прохождении порогов мужчина оказался в воде. Его тело нашли сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении. В МЧС отмечают, что туристы не регистрировали свой маршрут в ведомстве.
https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране
В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная