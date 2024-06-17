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В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране

В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране - РИА Новости, 17.06.2024

В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране

Турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе главка МЧС по региону. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:08

2024-06-17T11:08

2024-06-17T11:34

происшествия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 17 июн – РИА Новости. Турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе главка МЧС по региону. "В Алтайском крае при сплаве по горной реке погиб мужчина. Четыре человека на катамаране решили покорить реку Песчаная. При прохождении порогов мужчина оказался в воде. Его тело нашли сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении. В МЧС отмечают, что туристы не регистрировали свой маршрут в ведомстве.

https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)