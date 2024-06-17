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В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране - РИА Новости, 17.06.2024
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11:08 17.06.2024 (обновлено: 11:34 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/mchs-1953356199.html
В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране
В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране - РИА Новости, 17.06.2024
В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране
Турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе главка МЧС по региону. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:08
2024-06-17T11:34
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 17 июн – РИА Новости. Турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе главка МЧС по региону. "В Алтайском крае при сплаве по горной реке погиб мужчина. Четыре человека на катамаране решили покорить реку Песчаная. При прохождении порогов мужчина оказался в воде. Его тело нашли сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении. В МЧС отмечают, что туристы не регистрировали свой маршрут в ведомстве.
https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html
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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране

В Алтайском крае турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная

© Фото : МЧС Алтайского края/TelegramМесто гибели туриста при сплаве по реке Песчаная в Алтайском крае. 17 июня 2024
Место гибели туриста при сплаве по реке Песчаная в Алтайском крае. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : МЧС Алтайского края/Telegram
Место гибели туриста при сплаве по реке Песчаная в Алтайском крае. 17 июня 2024
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 17 июн – РИА Новости. Турист погиб во время сплава на катамаране по реке Песчаная в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе главка МЧС по региону.
"В Алтайском крае при сплаве по горной реке погиб мужчина. Четыре человека на катамаране решили покорить реку Песчаная. При прохождении порогов мужчина оказался в воде. Его тело нашли сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении.
В МЧС отмечают, что туристы не регистрировали свой маршрут в ведомстве.
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