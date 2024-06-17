Главе МАГАТЭ придется назвать виновных в обстрелах ЗАЭС, заявил Ульянов
Ульянов: Гросси не называет виновных в ударах по ЗАЭС, но это временно
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, который в контексте украинских обстрелов российской ЗАЭС заявил, что в агентстве не могут "показывать на кого-то пальцем", не определив источник проблемы, придется рано или поздно называть вещи своими имена - тех, кто именно обстреливает станцию, заявил в интервью "Известиям" представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в июне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все попадания, смерти и разрушения зафиксированы следователями. Гросси в интервью газете "Известия", отвечая о виновных в обстрелах ЗАЭС, отметил, что для этого нужно "увидеть все самому" и провести независимую оценку.
"Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке: "Вы называете грех, но не грешника". А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции, прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку... Так что, если бы представители Российской Федерации или Украины приехали к нам и предоставили какую-либо информацию, мы бы, разумеется, выразили благодарность, только вот сначала я должен увидеть всё сам", - сказал Гросси.
Глава МАГАТЭ также отметил, что вести расследование непросто. "Вести такую работу очень сложно, если речь идет об атаках беспилотников. У них бывает траектория, которая, особенно на линии фронта, может проходить с контролируемой Россией территории до Украины и вокруг нее. И в этом контексте обломки - тоже улики. Иногда это отдельные предметы вооружения - возможно, даже самодельногоо, - которые нельзя однозначно отнести к ВС РФ или ВСУ", - объяснил свою позицию Гросси, добавив, что МАГАТЭ после крупных атак придает широкую огласку происшествиям и связывается "с властями обеих стран", выражая обеспокоенность по поводу произошедшего.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в другом интервью "Известиям" ответил на эти заявления Гросси.
"Гросси утверждает, что он и его люди не называют виновных в обстрелах ЗАЭС из-за отсутствия стопроцентных доказательств. Удары осуществляются беспилотниками, а они могут летать во всех направлениях, а потом совершать нападения - дескать, сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, не в силах определить, кто контролировал дроны и осуществлял агрессивные действия в отношении ЗАЭС. Всё это до поры до времени. Я думаю, что если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придется назвать вещи своими именами. Пока обстоятельства позволяют ему ссылаться на отсутствие стопроцентных доказательств", - заявил Ульянов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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