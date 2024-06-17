Рейтинг@Mail.ru
Главе МАГАТЭ придется назвать виновных в обстрелах ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 17.06.2024 (обновлено: 04:41 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/magate-1953305668.html
Главе МАГАТЭ придется назвать виновных в обстрелах ЗАЭС, заявил Ульянов
Главе МАГАТЭ придется назвать виновных в обстрелах ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 17.06.2024
Главе МАГАТЭ придется назвать виновных в обстрелах ЗАЭС, заявил Ульянов
Главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, который в контексте украинских обстрелов российской ЗАЭС заявил, что в агентстве не... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T03:35
2024-06-17T04:41
в мире
россия
украина
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
евгений балицкий
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, который в контексте украинских обстрелов российской ЗАЭС заявил, что в агентстве не могут "показывать на кого-то пальцем", не определив источник проблемы, придется рано или поздно называть вещи своими имена - тех, кто именно обстреливает станцию, заявил в интервью "Известиям" представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее в июне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все попадания, смерти и разрушения зафиксированы следователями. Гросси в интервью газете "Известия", отвечая о виновных в обстрелах ЗАЭС, отметил, что для этого нужно "увидеть все самому" и провести независимую оценку. "Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке: "Вы называете грех, но не грешника". А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции, прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку... Так что, если бы представители Российской Федерации или Украины приехали к нам и предоставили какую-либо информацию, мы бы, разумеется, выразили благодарность, только вот сначала я должен увидеть всё сам", - сказал Гросси. Глава МАГАТЭ также отметил, что вести расследование непросто. "Вести такую работу очень сложно, если речь идет об атаках беспилотников. У них бывает траектория, которая, особенно на линии фронта, может проходить с контролируемой Россией территории до Украины и вокруг нее. И в этом контексте обломки - тоже улики. Иногда это отдельные предметы вооружения - возможно, даже самодельногоо, - которые нельзя однозначно отнести к ВС РФ или ВСУ", - объяснил свою позицию Гросси, добавив, что МАГАТЭ после крупных атак придает широкую огласку происшествиям и связывается "с властями обеих стран", выражая обеспокоенность по поводу произошедшего. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в другом интервью "Известиям" ответил на эти заявления Гросси. "Гросси утверждает, что он и его люди не называют виновных в обстрелах ЗАЭС из-за отсутствия стопроцентных доказательств. Удары осуществляются беспилотниками, а они могут летать во всех направлениях, а потом совершать нападения - дескать, сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, не в силах определить, кто контролировал дроны и осуществлял агрессивные действия в отношении ЗАЭС. Всё это до поры до времени. Я думаю, что если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придется назвать вещи своими именами. Пока обстоятельства позволяют ему ссылаться на отсутствие стопроцентных доказательств", - заявил Ульянов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240617/zaes-1953299239.html
https://ria.ru/20240609/pmef-1951750626.html
https://ria.ru/20240528/grossi-1948897045.html
россия
украина
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), евгений балицкий, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Евгений Балицкий, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Главе МАГАТЭ придется назвать виновных в обстрелах ЗАЭС, заявил Ульянов

Ульянов: Гросси не называет виновных в ударах по ЗАЭС, но это временно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, который в контексте украинских обстрелов российской ЗАЭС заявил, что в агентстве не могут "показывать на кого-то пальцем", не определив источник проблемы, придется рано или поздно называть вещи своими имена - тех, кто именно обстреливает станцию, заявил в интервью "Известиям" представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее в июне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что доказательства причастности Украины к обстрелам Запорожской АЭС есть, все попадания, смерти и разрушения зафиксированы следователями. Гросси в интервью газете "Известия", отвечая о виновных в обстрелах ЗАЭС, отметил, что для этого нужно "увидеть все самому" и провести независимую оценку.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Госдуме призвали Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС
00:56
"Мы сейчас в такой ситуации, как говорится в старой поговорке: "Вы называете грех, но не грешника". А мы не можем назвать грешника, потому что нам как инспекции, прежде чем показывать на кого-то пальцем, нужно сначала четко определить источник проблемы и его происхождение. И если бы у нас была такая информация, мы смогли бы провести независимую оценку... Так что, если бы представители Российской Федерации или Украины приехали к нам и предоставили какую-либо информацию, мы бы, разумеется, выразили благодарность, только вот сначала я должен увидеть всё сам", - сказал Гросси.
Глава МАГАТЭ также отметил, что вести расследование непросто. "Вести такую работу очень сложно, если речь идет об атаках беспилотников. У них бывает траектория, которая, особенно на линии фронта, может проходить с контролируемой Россией территории до Украины и вокруг нее. И в этом контексте обломки - тоже улики. Иногда это отдельные предметы вооружения - возможно, даже самодельногоо, - которые нельзя однозначно отнести к ВС РФ или ВСУ", - объяснил свою позицию Гросси, добавив, что МАГАТЭ после крупных атак придает широкую огласку происшествиям и связывается "с властями обеих стран", выражая обеспокоенность по поводу произошедшего.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в другом интервью "Известиям" ответил на эти заявления Гросси.
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС, заявил Балицкий
9 июня, 11:13
"Гросси утверждает, что он и его люди не называют виновных в обстрелах ЗАЭС из-за отсутствия стопроцентных доказательств. Удары осуществляются беспилотниками, а они могут летать во всех направлениях, а потом совершать нападения - дескать, сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, не в силах определить, кто контролировал дроны и осуществлял агрессивные действия в отношении ЗАЭС. Всё это до поры до времени. Я думаю, что если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придется назвать вещи своими именами. Пока обстоятельства позволяют ему ссылаться на отсутствие стопроцентных доказательств", - заявил Ульянов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси участвует в переговорах с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС
28 мая, 14:18
 
В миреРоссияУкраинаВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Евгений БалицкийМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала