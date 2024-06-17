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В Магадане разрешили убивать бродячих собак - РИА Новости, 17.06.2024
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15:42 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/magadan-1953439694.html
В Магадане разрешили убивать бродячих собак
В Магадане разрешили убивать бродячих собак - РИА Новости, 17.06.2024
В Магадане разрешили убивать бродячих собак
Депутаты Магаданской областной Думы в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:42
2024-06-17T15:42
общество
магаданская область
россия
магаданская областная дума
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МАГАДАН, 17 июн - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной Думы в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор региона, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее депутаты Магаданской областной думы в первом чтении приняли законопроект о порядке действий по обращению с бездомными животными, разрешающий умерщвлять агрессивных и больных бродячих собак. Как пояснили в думе, сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. Законопроект должен был пройти согласование в прокуратуре и управлении юстиции. "В прошлом году субъектам РФ была предоставлена возможность принимать нормы об обращении с животными, отличные от установленных федеральным законом. Федеральный закон крайне несовершенен, на что регионы обращали внимание федеральных законодателей... Надо понимать, что наши населенные пункты – места жительства людей, а животные, которые также живут в населенных пунктах, – уже чаще всего не домашние, а во втором, третьем поколениях не знающие хозяев и квартиры. По сути, на территориях муниципальных образований бродят стаи диких животных. На упразднение этой угрозы и направлен закон", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко. Он уточнил, что документы направят на подпись губернатору Магаданской области. Вступление в силу предполагается по истечении 10 дней с момента официального опубликования. В законе прописаны случаи, когда будет разрешено умерщвлять бродячих животных. "(В случае - ред.) необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного; обнаружения специалистом в области ветеринарии у животного признаков болезней, опасных для человека и животных; установления специалистом пункта временного содержания факта причинения животным вреда жизни или здоровью человека", - говорится в законе. Кроме того, умерщвлять бродячее животное будет разрешено, если оно без ошейника и в течение 15 дней не объявится его хозяин. "Как только этот закон получит номер, дату регистрации - я лично обращусь в суд с иском о признании его незаконным", - заявил на заседании Магаданской областной Думы прокурор региона Дмитрий Разуваев.
https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html
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общество, магаданская область, россия, магаданская областная дума
Общество, Магаданская область, Россия, Магаданская областная Дума
В Магадане разрешили убивать бродячих собак

Магаданские депутаты приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБездомная собака в мусорном контейнере
Бездомная собака в мусорном контейнере - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бездомная собака в мусорном контейнере. Архивное фото
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МАГАДАН, 17 июн - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной Думы в окончательной редакции приняли закон, предусматривающий умерщвление бродячих собак, резко против него высказался прокурор региона, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее депутаты Магаданской областной думы в первом чтении приняли законопроект о порядке действий по обращению с бездомными животными, разрешающий умерщвлять агрессивных и больных бродячих собак. Как пояснили в думе, сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. Законопроект должен был пройти согласование в прокуратуре и управлении юстиции.
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"В прошлом году субъектам РФ была предоставлена возможность принимать нормы об обращении с животными, отличные от установленных федеральным законом. Федеральный закон крайне несовершенен, на что регионы обращали внимание федеральных законодателей... Надо понимать, что наши населенные пункты – места жительства людей, а животные, которые также живут в населенных пунктах, – уже чаще всего не домашние, а во втором, третьем поколениях не знающие хозяев и квартиры. По сути, на территориях муниципальных образований бродят стаи диких животных. На упразднение этой угрозы и направлен закон", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко.
Он уточнил, что документы направят на подпись губернатору Магаданской области. Вступление в силу предполагается по истечении 10 дней с момента официального опубликования.
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В законе прописаны случаи, когда будет разрешено умерщвлять бродячих животных.
"(В случае - ред.) необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного; обнаружения специалистом в области ветеринарии у животного признаков болезней, опасных для человека и животных; установления специалистом пункта временного содержания факта причинения животным вреда жизни или здоровью человека", - говорится в законе.
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Кроме того, умерщвлять бродячее животное будет разрешено, если оно без ошейника и в течение 15 дней не объявится его хозяин.
"Как только этот закон получит номер, дату регистрации - я лично обращусь в суд с иском о признании его незаконным", - заявил на заседании Магаданской областной Думы прокурор региона Дмитрий Разуваев.
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