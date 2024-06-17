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Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта - РИА Новости, 17.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:08 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/lechenie-1953410170.html
Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта
Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта - РИА Новости, 17.06.2024
Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта
Более 320 детей прошли лечение после капитального ремонта санаторного отделения Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с февраля,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:08
2024-06-17T14:08
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 320 детей прошли лечение после капитального ремонта санаторного отделения Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Лечение здесь проходят пациенты, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты, коронавирус и другие заболевания. Также здесь могут получать помощь дети с орфанными заболеваниями. "Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от трех до 14 лет с одним из родителей. Санаторное лечение можно получить бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.
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Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)

Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта

© Фото : ГБУЗ Московской области "НИКИ детства Министерства здравоохранения Московской области"Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта
Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : ГБУЗ Московской области "НИКИ детства Министерства здравоохранения Московской области"
Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 320 детей прошли лечение после капитального ремонта санаторного отделения Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Лечение здесь проходят пациенты, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты, коронавирус и другие заболевания. Также здесь могут получать помощь дети с орфанными заболеваниями.
«
"Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от трех до 14 лет с одним из родителей. Санаторное лечение можно получить бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.
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