Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта
© Фото : ГБУЗ Московской области "НИКИ детства Министерства здравоохранения Московской области"Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта
Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 320 детей прошли лечение после капитального ремонта санаторного отделения Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Лечение здесь проходят пациенты, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты, коронавирус и другие заболевания. Также здесь могут получать помощь дети с орфанными заболеваниями.
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"Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба.
Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от трех до 14 лет с одним из родителей. Санаторное лечение можно получить бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.
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