https://ria.ru/20240617/lechenie-1953410170.html

Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта

Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта - РИА Новости, 17.06.2024

Более 320 детей прошли лечение в санатории НИКИ в Подмосковье после ремонта

Более 320 детей прошли лечение после капитального ремонта санаторного отделения Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с февраля,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:08

2024-06-17T14:08

2024-06-17T14:08

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 320 детей прошли лечение после капитального ремонта санаторного отделения Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) с февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Лечение здесь проходят пациенты, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты, коронавирус и другие заболевания. Также здесь могут получать помощь дети с орфанными заболеваниями. "Наше санаторное отделение полностью укомплектовано современным медицинским оборудованием, а также высококвалифицированными специалистами, в том числе узкопрофильными. Отделение возобновило работу в феврале этого года. За это время лечение здесь прошли уже более 320 детей", - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева, ее слова приводит пресс-служба. Отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от трех до 14 лет с одним из родителей. Санаторное лечение можно получить бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906884271.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье)