Рейтинг@Mail.ru
Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17 - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 17.06.2024 (обновлено: 23:57 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/krusheniyu-1953542694.html
Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17
Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17 - РИА Новости, 17.06.2024
Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17
Россия предоставила совету ИКАО все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то, что совет не имеет компетенции рассматривать этот... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:55
2024-06-17T23:57
россия
международная организация гражданской авиации
в мире
нидерланды
оон
крушение малайзийского boeing под донецком
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764902184_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_c53574d381f10477fb7c30f88577551f.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия предоставила совету ИКАО все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то, что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос, сообщил РИА Новости старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис."Мы представили необходимые доказательства и материалы, свидетельствующие об отсутствии у совета (ИКАО - ред.) вообще компетенции рассматривать этот вопрос. Совет не может признавать виновной ту или иную страну, или то или иное лицо в авиакатастрофе. А второе, да мы предоставили доказательства, которые были проигнорированы Австралией и Нидерландами", - сказал Грунис.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.В марте 2022 года Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию по делу о крушении Boieng MH17. Как отметили в МИД РФ, они заявляли, что Россия якобы нарушила статью 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, обязывающую воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов в полете.
https://ria.ru/20240205/mh17-1925436924.html
россия
нидерланды
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764902184_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6f4a0baa51daeae10adf32f29a8f226d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, международная организация гражданской авиации, в мире, нидерланды, оон, крушение малайзийского boeing под донецком, австралия
Россия, Международная организация гражданской авиации, В мире, Нидерланды, ООН, Крушение малайзийского Boeing под Донецком, Австралия
Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17

Грунис: РФ передала ИКАО все доказательства о непричастности к крушению MH17

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия предоставила совету ИКАО все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то, что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос, сообщил РИА Новости старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис.
"Мы представили необходимые доказательства и материалы, свидетельствующие об отсутствии у совета (ИКАО - ред.) вообще компетенции рассматривать этот вопрос. Совет не может признавать виновной ту или иную страну, или то или иное лицо в авиакатастрофе. А второе, да мы предоставили доказательства, которые были проигнорированы Австралией и Нидерландами", - сказал Грунис.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
17 ноября 2022, 14:13
Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракетаПосмотреть
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.
В марте 2022 года Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию по делу о крушении Boieng MH17. Как отметили в МИД РФ, они заявляли, что Россия якобы нарушила статью 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, обязывающую воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов в полете.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Посол заявил о неготовности Запада докопаться до истинных причин ЧП с MH17
5 февраля, 11:14
 
РоссияМеждународная организация гражданской авиацииВ миреНидерландыООНКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала