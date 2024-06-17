https://ria.ru/20240617/krusheniyu-1953542694.html

Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17

Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17 - РИА Новости, 17.06.2024

Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17

Россия предоставила совету ИКАО все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то, что совет не имеет компетенции рассматривать этот... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T23:55

2024-06-17T23:55

2024-06-17T23:57

россия

международная организация гражданской авиации

в мире

нидерланды

оон

крушение малайзийского boeing под донецком

австралия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия предоставила совету ИКАО все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то, что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос, сообщил РИА Новости старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис."Мы представили необходимые доказательства и материалы, свидетельствующие об отсутствии у совета (ИКАО - ред.) вообще компетенции рассматривать этот вопрос. Совет не может признавать виновной ту или иную страну, или то или иное лицо в авиакатастрофе. А второе, да мы предоставили доказательства, которые были проигнорированы Австралией и Нидерландами", - сказал Грунис.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.В марте 2022 года Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию по делу о крушении Boieng MH17. Как отметили в МИД РФ, они заявляли, что Россия якобы нарушила статью 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, обязывающую воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов в полете.

https://ria.ru/20240205/mh17-1925436924.html

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россия, международная организация гражданской авиации, в мире, нидерланды, оон, крушение малайзийского boeing под донецком, австралия