Россия передала ИКАО доказательства о непричастности к крушению MH17
Грунис: РФ передала ИКАО все доказательства о непричастности к крушению MH17
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия предоставила совету ИКАО все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то, что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос, сообщил РИА Новости старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис.
"Мы представили необходимые доказательства и материалы, свидетельствующие об отсутствии у совета (ИКАО - ред.) вообще компетенции рассматривать этот вопрос. Совет не может признавать виновной ту или иную страну, или то или иное лицо в авиакатастрофе. А второе, да мы предоставили доказательства, которые были проигнорированы Австралией и Нидерландами", - сказал Грунис.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.
В марте 2022 года Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию по делу о крушении Boieng MH17. Как отметили в МИД РФ, они заявляли, что Россия якобы нарушила статью 3 bis Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, обязывающую воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов в полете.