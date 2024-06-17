https://ria.ru/20240617/kozlov-1953536509.html

Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР

Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024

Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР

Поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:43

2024-06-17T22:43

2024-06-17T22:43

россия

пхеньян

приморский край

александр козлов (глава минприроды)

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов. "С начала года этот поток увеличился... Мы видим, что это увеличение идет, и мы благодарны нашему Приморскому краю, который очень ударно в этой работе участвует ", - сказал Козлов журналистам. Он рассказал, что сегодня у россиян есть возможность летать из Владивостока в Пхеньян два раза в неделю. По словам Козлова, среди интересных туристических направлений в КНДР - горнолыжный спорт, пляжный отдых, а также сам Пхеньян. "Сейчас прорабатываются вопросы доступности не только авиатранспортом, но и железной дорогой", - добавил Козлов.

https://ria.ru/20240617/transport-1953534457.html

https://ria.ru/20240617/kozlov-1953536340.html

россия

пхеньян

приморский край

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россия, пхеньян, приморский край, александр козлов (глава минприроды), в мире