https://ria.ru/20240617/kozlov-1953536509.html
Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР
Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР
Поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:43
2024-06-17T22:43
2024-06-17T22:43
россия
пхеньян
приморский край
александр козлов (глава минприроды)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766126104_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_39d95689163c79d05ace970872eea59c.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов. "С начала года этот поток увеличился... Мы видим, что это увеличение идет, и мы благодарны нашему Приморскому краю, который очень ударно в этой работе участвует ", - сказал Козлов журналистам. Он рассказал, что сегодня у россиян есть возможность летать из Владивостока в Пхеньян два раза в неделю. По словам Козлова, среди интересных туристических направлений в КНДР - горнолыжный спорт, пляжный отдых, а также сам Пхеньян. "Сейчас прорабатываются вопросы доступности не только авиатранспортом, но и железной дорогой", - добавил Козлов.
https://ria.ru/20240617/transport-1953534457.html
https://ria.ru/20240617/kozlov-1953536340.html
россия
пхеньян
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766126104_0:0:2619:1964_1920x0_80_0_0_d50b459db597dfdbb26f79bbc9a00bb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, приморский край, александр козлов (глава минприроды), в мире
Россия, Пхеньян, Приморский край, Александр Козлов (глава Минприроды), В мире
Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР
Козлов: поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился