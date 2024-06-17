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Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
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22:43 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kozlov-1953536509.html
Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР
Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР
Поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:43
2024-06-17T22:43
россия
пхеньян
приморский край
александр козлов (глава минприроды)
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов. "С начала года этот поток увеличился... Мы видим, что это увеличение идет, и мы благодарны нашему Приморскому краю, который очень ударно в этой работе участвует ", - сказал Козлов журналистам. Он рассказал, что сегодня у россиян есть возможность летать из Владивостока в Пхеньян два раза в неделю. По словам Козлова, среди интересных туристических направлений в КНДР - горнолыжный спорт, пляжный отдых, а также сам Пхеньян. "Сейчас прорабатываются вопросы доступности не только авиатранспортом, но и железной дорогой", - добавил Козлов.
https://ria.ru/20240617/transport-1953534457.html
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россия, пхеньян, приморский край, александр козлов (глава минприроды), в мире
Россия, Пхеньян, Приморский край, Александр Козлов (глава Минприроды), В мире
Козлов рассказал об увеличении турпотока из России в КНДР

Козлов: поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Козлов
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поток туристов из России в КНДР с начала года увеличился, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов.
"С начала года этот поток увеличился... Мы видим, что это увеличение идет, и мы благодарны нашему Приморскому краю, который очень ударно в этой работе участвует ", - сказал Козлов журналистам.
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Он рассказал, что сегодня у россиян есть возможность летать из Владивостока в Пхеньян два раза в неделю. По словам Козлова, среди интересных туристических направлений в КНДР - горнолыжный спорт, пляжный отдых, а также сам Пхеньян.
"Сейчас прорабатываются вопросы доступности не только авиатранспортом, но и железной дорогой", - добавил Козлов.
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Вчера, 22:40
 
РоссияПхеньянПриморский крайАлександр Козлов (глава Минприроды)В мире
 
 
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