https://ria.ru/20240617/kozlov-1953536340.html
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР
Увеличить турпоток из России в КНДР можно, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:40
2024-06-17T22:40
2024-06-17T22:40
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Увеличить турпоток из России в КНДР можно, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов. "Увеличить поток можно", - сказал Козлов РИА Новости, говоря о турпотоке из России в КНДР. По его словам, этого можно достичь, "показав привлекательность корейских курортов, их доступность".
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александр козлов (глава минприроды), россия, в мире
Александр Козлов (глава Минприроды), Россия, В мире
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР
Козлов: увеличить турпоток из РФ в КНДР можно, показав доступность курортов