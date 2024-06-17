Рейтинг@Mail.ru
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kozlov-1953536340.html
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР
Увеличить турпоток из России в КНДР можно, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:40
2024-06-17T22:40
александр козлов (глава минприроды)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950960880_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_bb632a51b5915263befe1e1473eeb9e1.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Увеличить турпоток из России в КНДР можно, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов. "Увеличить поток можно", - сказал Козлов РИА Новости, говоря о турпотоке из России в КНДР. По его словам, этого можно достичь, "показав привлекательность корейских курортов, их доступность".
https://ria.ru/20240617/transport-1953534457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950960880_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3be804036aa2ad163cb8e4c4acfbef07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр козлов (глава минприроды), россия, в мире
Александр Козлов (глава Минприроды), Россия, В мире
Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР

Козлов: увеличить турпоток из РФ в КНДР можно, показав доступность курортов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Козлов
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Козлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Увеличить турпоток из России в КНДР можно, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов.
"Увеличить поток можно", - сказал Козлов РИА Новости, говоря о турпотоке из России в КНДР.
По его словам, этого можно достичь, "показав привлекательность корейских курортов, их доступность".
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР
Вчера, 22:25
 
Александр Козлов (глава Минприроды)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала