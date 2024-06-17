https://ria.ru/20240617/kozlov-1953536340.html

Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР

Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР - РИА Новости, 17.06.2024

Козлов рассказал, как увеличить турпоток из России в КНДР

Увеличить турпоток из России в КНДР можно, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:40

2024-06-17T22:40

2024-06-17T22:40

александр козлов (глава минприроды)

россия

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Увеличить турпоток из России в КНДР можно, заявил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов. "Увеличить поток можно", - сказал Козлов РИА Новости, говоря о турпотоке из России в КНДР. По его словам, этого можно достичь, "показав привлекательность корейских курортов, их доступность".

https://ria.ru/20240617/transport-1953534457.html

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александр козлов (глава минприроды), россия, в мире