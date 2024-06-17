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Британский певец отдал честь Зеленскому на глазах у толпы и опозорился - РИА Новости, 17.06.2024
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14:39 17.06.2024 (обновлено: 14:43 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kontsert-1953421039.html
Британский певец отдал честь Зеленскому на глазах у толпы и опозорился
Британский певец отдал честь Зеленскому на глазах у толпы и опозорился - РИА Новости, 17.06.2024
Британский певец отдал честь Зеленскому на глазах у толпы и опозорился
Британского певца Рода Стюарта освистали его собственные фанаты на концерте в Лейпциге после того, как он в ходе выступления отдал честь портрету Зеленского,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:39
2024-06-17T14:43
лейпциг
владимир зеленский
род стюарт
в мире
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Британского певца Рода Стюарта освистали его собственные фанаты на концерте в Лейпциге после того, как он в ходе выступления отдал честь портрету Зеленского, пишет Bild."Это был незабываемый вечер с мировой звездой, но внезапно настроение изменилось. На своем концерте в Лейпциге легенда поп-музыки Род Стюарт был фактически освистан публикой!" – сообщается в статье.На концерт в Лейпциге собралось более 12 тысяч человек. Артист появился на сцене в синем костюме и желтой рубашке, на экран за его спиной было выведено изображение украинского флага. Перед тем, как начать петь, Стюарт выкрикнул оскорбление в адрес Путина.Позже на экране высветился портрет Владимира Зеленского. Певец повернулся к нему и отдал честь, после чего из зала раздался громкий свист, выкрики и насмешки.Род Стюарт занимает активную русофобскую позицию с 2022 года, регулярно осуждает действия России и оскорбляет Путина в интервью. Портрет Зеленского, сообщает Bild, он показывает на каждом выступлении.
https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html
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лейпциг, владимир зеленский, род стюарт, в мире
Лейпциг, Владимир Зеленский, Род Стюарт, В мире
Британский певец отдал честь Зеленскому на глазах у толпы и опозорился

Bild: британского певца Рода Стюарта освистали за показ портрета Зеленского

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Британского певца Рода Стюарта освистали его собственные фанаты на концерте в Лейпциге после того, как он в ходе выступления отдал честь портрету Зеленского, пишет Bild.
"Это был незабываемый вечер с мировой звездой, но внезапно настроение изменилось. На своем концерте в Лейпциге легенда поп-музыки Род Стюарт был фактически освистан публикой!" – сообщается в статье.
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На концерт в Лейпциге собралось более 12 тысяч человек. Артист появился на сцене в синем костюме и желтой рубашке, на экран за его спиной было выведено изображение украинского флага. Перед тем, как начать петь, Стюарт выкрикнул оскорбление в адрес Путина.
Позже на экране высветился портрет Владимира Зеленского. Певец повернулся к нему и отдал честь, после чего из зала раздался громкий свист, выкрики и насмешки.
Род Стюарт занимает активную русофобскую позицию с 2022 года, регулярно осуждает действия России и оскорбляет Путина в интервью. Портрет Зеленского, сообщает Bild, он показывает на каждом выступлении.
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ЛейпцигВладимир ЗеленскийРод СтюартВ мире
 
 
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