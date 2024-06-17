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Представители делегации Приангарья подписали в Китае экспортные контракты - РИА Новости, 17.06.2024
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Иркутская область
Иркутская область
 
15:08 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kontrakty-1953429011.html
Представители делегации Приангарья подписали в Китае экспортные контракты
Представители делегации Приангарья подписали в Китае экспортные контракты - РИА Новости, 17.06.2024
Представители делегации Приангарья подписали в Китае экспортные контракты
Соглашения о сотрудничестве и экспортные контракты подписали в китайском Шэньяне представители делегации Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:08
2024-06-17T15:08
иркутская область
иркутская область
китай
шэньян
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве и экспортные контракты подписали в китайском Шэньяне представители делегации Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Рабочий визит делегации Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым продолжается в Китае. На прошлой неделе делегация работала в Пекине, где подписала 11 соглашений о сотрудничестве. Презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области с участием представителей регионального предпринимательства также проходит в административном центре провинции Ляонин городе Шэньяне. Глава Иркутской области провел официальную встречу с секретарем компартии Китая провинции Ляонин Хао Пэном и губернатором провинции Ли Лэчэном. Также участников встречи приветствовал Генеральный консул Российской Федерации в Шэньяне Сергей Черненко. "Подписание ряда соглашений о сотрудничестве и экспортных контрактов – таковы результаты работы делегации Иркутской области во главе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым в Шэньяне, столице провинции Ляонин", - говорится в сообщении. Глава Приангарья отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления побратимских связей между Иркутской областью и провинцией Ляонин. За это время между субъектами сложились прочные дружественные отношения, основанные на искреннем интересе к культуре и истории, на крепких партнерских отношениях в бизнесе. Во время визита делегации Иркутской области в Китай, в частности, подписаны соглашение о пролонгации отношений между Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и Комитетом содействия развитию международной торговли КНР, инвестиционные контракты на 50 миллиардов рублей, заключены два экспортных контракта на поставку в КНР овса и продуктов питания на общую сумму 750 миллионов рублей. По словам Игоря Кобзева, бизнес Приангарья очень заинтересован в выходе на рынки Китая, в составе делегации работают представители 30 компаний региона, интерес к взаимной работе проявили не менее 200 компаний Китая.
https://ria.ru/20240616/soglasheniya-1953195486.html
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иркутская область, китай, шэньян, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Китай, Шэньян, Игорь Кобзев

Представители делегации Приангарья подписали в Китае экспортные контракты

© Фото : правительство Иркутской областиПредставители делегации Приангарья подписали в Китае экспортные контракты
Представители делегации Приангарья подписали в Китае экспортные контракты - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : правительство Иркутской области
Представители делегации Приангарья подписали в Китае экспортные контракты
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 июн - РИА Новости. Соглашения о сотрудничестве и экспортные контракты подписали в китайском Шэньяне представители делегации Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Рабочий визит делегации Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым продолжается в Китае. На прошлой неделе делегация работала в Пекине, где подписала 11 соглашений о сотрудничестве. Презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области с участием представителей регионального предпринимательства также проходит в административном центре провинции Ляонин городе Шэньяне. Глава Иркутской области провел официальную встречу с секретарем компартии Китая провинции Ляонин Хао Пэном и губернатором провинции Ли Лэчэном. Также участников встречи приветствовал Генеральный консул Российской Федерации в Шэньяне Сергей Черненко.
Вид на город Иркутск со стороны реки Ангары - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Иркутская область и Китай подписали 11 инвестиционных соглашений
16 июня, 06:53
"Подписание ряда соглашений о сотрудничестве и экспортных контрактов – таковы результаты работы делегации Иркутской области во главе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым в Шэньяне, столице провинции Ляонин", - говорится в сообщении.
Глава Приангарья отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления побратимских связей между Иркутской областью и провинцией Ляонин. За это время между субъектами сложились прочные дружественные отношения, основанные на искреннем интересе к культуре и истории, на крепких партнерских отношениях в бизнесе.
Во время визита делегации Иркутской области в Китай, в частности, подписаны соглашение о пролонгации отношений между Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и Комитетом содействия развитию международной торговли КНР, инвестиционные контракты на 50 миллиардов рублей, заключены два экспортных контракта на поставку в КНР овса и продуктов питания на общую сумму 750 миллионов рублей.
По словам Игоря Кобзева, бизнес Приангарья очень заинтересован в выходе на рынки Китая, в составе делегации работают представители 30 компаний региона, интерес к взаимной работе проявили не менее 200 компаний Китая.
Улан-Батор, Монголия - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Предприниматели Приангарья подписали в Монголии соглашения о сотрудничестве
24 октября 2023, 14:02
 
Иркутская областьИркутская областьКитайШэньянИгорь Кобзев
 
 
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