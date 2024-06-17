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Липецкая область подала пять заявок на конкурс проектов по благоустройству - РИА Новости, 17.06.2024
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Липецкая область
 
16:08 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/konkurs-1953451083.html
Липецкая область подала пять заявок на конкурс проектов по благоустройству
Липецкая область подала пять заявок на конкурс проектов по благоустройству - РИА Новости, 17.06.2024
Липецкая область подала пять заявок на конкурс проектов по благоустройству
Пять заявок о создании в регионе масштабных общественных пространств представила Липецкая область на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:08
2024-06-17T16:08
липецкая область
липецкая область
россия
елец
игорь артамонов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ЛИПЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Пять заявок о создании в регионе масштабных общественных пространств представила Липецкая область на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который в девятый раз будет проводить Минстрой РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что проекты разработаны для отдыха и развлечения как для местных жителей, так и для туристов, число которых в Липецкой области постоянно растет. В случае одобрения, идеи будут реализованы в пяти муниципалитетах региона: Ельце, Задонске, Усмани, Лебедяни и Чаплыгине. Артамонов уточнил, что в Ельце и Задонске планируют построить комфортные зоны отдыха на берегах рек Дон и Быстрая Сосна. Проекты предполагают организацию пляжного отдыха, строительство лодочных пирсов, беседок, мангальных зон, детских площадок, фотозон, а также спортивных кластеров с территориями для большого и настольного тенниса, пляжного волейбола, игры в городки, экстремальных видов спорта. В случае победы усманского проекта, в городе будет создан Парк цветов, где также будут высажены аллеи из яблонь. Парк украсят чайные беседки, шезлонги в амфитеатре у городского пруда и арт-объекты. В основе лебедянского проекта лежит идея создания пешеходного маршрута и обновления городского парка с прилегающими к нему улицами. Авторы проекта постарались сделать акцент на историческом прошлом старинного торгового города. В Чаплыгине власти планируют обновить улицы так, чтобы приезжающие туристы могли познакомиться с историей славного города, следуя по пути от железнодорожного вокзала, где установят ворота города, к центру. Будет благоустроена территория и у автовокзала. Так же на улицах планируется высадить много цветов, кустарников и деревьев, обновить городские скверы, смонтировать новое освещение. Губернатор отметил, что благодаря участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в России с 2018 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", в Липецкой области появилось 12 благоустроенных пространств, еще два проекта осуществляются сейчас. "Уже реализованные в рамках конкурса объекты очень нравятся жителям. Они интересные, комфортные, самобытные и неповторимые. Хочется надеяться, что в этом году наши проекты также получат поддержку", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20240419/usman-1941086764.html
https://ria.ru/20240514/blagoustroystvo-1945889561.html
https://ria.ru/20231115/lipetsk-1909517174.html
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липецкая область, россия, елец, игорь артамонов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Елец, Игорь Артамонов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Липецкая область подала пять заявок на конкурс проектов по благоустройству

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Липецкая область подала пять заявок на конкурс проектов по благоустройству
Липецкая область подала пять заявок на конкурс проектов по благоустройству - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкая область подала пять заявок на конкурс проектов по благоустройству
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Пять заявок о создании в регионе масштабных общественных пространств представила Липецкая область на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который в девятый раз будет проводить Минстрой РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что проекты разработаны для отдыха и развлечения как для местных жителей, так и для туристов, число которых в Липецкой области постоянно растет. В случае одобрения, идеи будут реализованы в пяти муниципалитетах региона: Ельце, Задонске, Усмани, Лебедяни и Чаплыгине.
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Артамонов уточнил, что в Ельце и Задонске планируют построить комфортные зоны отдыха на берегах рек Дон и Быстрая Сосна. Проекты предполагают организацию пляжного отдыха, строительство лодочных пирсов, беседок, мангальных зон, детских площадок, фотозон, а также спортивных кластеров с территориями для большого и настольного тенниса, пляжного волейбола, игры в городки, экстремальных видов спорта.
В случае победы усманского проекта, в городе будет создан Парк цветов, где также будут высажены аллеи из яблонь. Парк украсят чайные беседки, шезлонги в амфитеатре у городского пруда и арт-объекты.
В основе лебедянского проекта лежит идея создания пешеходного маршрута и обновления городского парка с прилегающими к нему улицами. Авторы проекта постарались сделать акцент на историческом прошлом старинного торгового города.
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В Чаплыгине власти планируют обновить улицы так, чтобы приезжающие туристы могли познакомиться с историей славного города, следуя по пути от железнодорожного вокзала, где установят ворота города, к центру. Будет благоустроена территория и у автовокзала. Так же на улицах планируется высадить много цветов, кустарников и деревьев, обновить городские скверы, смонтировать новое освещение.
Губернатор отметил, что благодаря участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в России с 2018 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", в Липецкой области появилось 12 благоустроенных пространств, еще два проекта осуществляются сейчас.
"Уже реализованные в рамках конкурса объекты очень нравятся жителям. Они интересные, комфортные, самобытные и неповторимые. Хочется надеяться, что в этом году наши проекты также получат поддержку", — сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьРоссияЕлецИгорь АртамоновМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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