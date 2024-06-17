https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953522274.html

МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине

МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине - РИА Новости, 17.06.2024

МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине

Следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде, заявил глава департамента международной... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:21

2024-06-17T20:21

2024-06-17T20:47

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде, заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер. "Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе", - приводит его слова в эфире радио SRF новостное агентство Keystone-SDA. По мнению Люхингера, возможное место проведения следующей конференции - это Саудовская Аравия. "Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии... С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами", - говорится в сообщении агентства. По оценке агентства, Люхингер особенно разочарован отказом Китая от участия в конференции в Швейцарии. По словам руководителя швейцарской делегации, перед саммитом он неоднократно лично встречался со спецпредставителем КНР по Украине и России, и Китай сигнализировал о сильной заинтересованности в мирном процессе. Диалог с Китаем необходимо продолжать, считает Люхингер. "Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия", - передает агентство со ссылкой на слова главы швейцарской делегации. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. В конце мая агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что ЕС считает важным продвижение от саммита в Швейцарии по Украине к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием РФ. Песков тогда заявлял, что в настоящее время речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России не идет.

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, евросоюз, запорожская аэс