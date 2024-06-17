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МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:21 17.06.2024 (обновлено: 20:47 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953522274.html
МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине
МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине - РИА Новости, 17.06.2024
МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине
Следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде, заявил глава департамента международной... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T20:21
2024-06-17T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде, заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер. "Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе", - приводит его слова в эфире радио SRF новостное агентство Keystone-SDA. По мнению Люхингера, возможное место проведения следующей конференции - это Саудовская Аравия. "Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии... С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами", - говорится в сообщении агентства. По оценке агентства, Люхингер особенно разочарован отказом Китая от участия в конференции в Швейцарии. По словам руководителя швейцарской делегации, перед саммитом он неоднократно лично встречался со спецпредставителем КНР по Украине и России, и Китай сигнализировал о сильной заинтересованности в мирном процессе. Диалог с Китаем необходимо продолжать, считает Люхингер. "Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия", - передает агентство со ссылкой на слова главы швейцарской делегации. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. В конце мая агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что ЕС считает важным продвижение от саммита в Швейцарии по Украине к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием РФ. Песков тогда заявлял, что в настоящее время речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России не идет.
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, евросоюз, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Евросоюз, Запорожская АЭС
МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине

Люхингер: вторая конференция по Украине может пройти в Саудовской Аравии

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде, заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер.
"Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе", - приводит его слова в эфире радио SRF новостное агентство Keystone-SDA.
Владимир Зеленский во время пленарного заседания мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Но даже это ложь!" В Швейцарии сделали неожиданное заявление о Зеленском
Вчера, 17:34
По мнению Люхингера, возможное место проведения следующей конференции - это Саудовская Аравия.
"Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии... С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами", - говорится в сообщении агентства.
По оценке агентства, Люхингер особенно разочарован отказом Китая от участия в конференции в Швейцарии. По словам руководителя швейцарской делегации, перед саммитом он неоднократно лично встречался со спецпредставителем КНР по Украине и России, и Китай сигнализировал о сильной заинтересованности в мирном процессе. Диалог с Китаем необходимо продолжать, считает Люхингер.
"Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия", - передает агентство со ссылкой на слова главы швейцарской делегации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
В конце мая агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что ЕС считает важным продвижение от саммита в Швейцарии по Украине к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием РФ. Песков тогда заявлял, что в настоящее время речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России не идет.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
16 июня, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинДжо БайденДмитрий ПесковЕвросоюзЗапорожская АЭС
 
 
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