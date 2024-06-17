МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине
Люхингер: вторая конференция по Украине может пройти в Саудовской Аравии
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде, заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер.
"Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе", - приводит его слова в эфире радио SRF новостное агентство Keystone-SDA.
По мнению Люхингера, возможное место проведения следующей конференции - это Саудовская Аравия.
"Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии... С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами", - говорится в сообщении агентства.
По оценке агентства, Люхингер особенно разочарован отказом Китая от участия в конференции в Швейцарии. По словам руководителя швейцарской делегации, перед саммитом он неоднократно лично встречался со спецпредставителем КНР по Украине и России, и Китай сигнализировал о сильной заинтересованности в мирном процессе. Диалог с Китаем необходимо продолжать, считает Люхингер.
"Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия", - передает агентство со ссылкой на слова главы швейцарской делегации.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
В конце мая агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что ЕС считает важным продвижение от саммита в Швейцарии по Украине к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием РФ. Песков тогда заявлял, что в настоящее время речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России не идет.