https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953515065.html

МИД России назвал конференцию по Украине провальной

МИД России назвал конференцию по Украине провальной - РИА Новости, 17.06.2024

МИД России назвал конференцию по Украине провальной

Москва считает провальным саммит по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:30

2024-06-17T19:30

2024-06-17T20:48

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва считает провальным саммит по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, попытки представить эту конференцию в качестве события "чуть ли не вселенского масштаба" обернулись полным фиаско, а "почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом"."Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы", - заявила Захарова, отметив, что Киев и Запад "изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса".По итогам конференции она отметила, что Западу "нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий".По ее словам, "нулевой результат" встречи подтверждается и "отсутствием единодушия" среди её участников - "итоговое коммюнике ... согласились поддержать далеко не все".

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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