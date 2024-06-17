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МИД России назвал конференцию по Украине провальной - РИА Новости, 17.06.2024
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19:30 17.06.2024 (обновлено: 20:48 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953515065.html
МИД России назвал конференцию по Украине провальной
МИД России назвал конференцию по Украине провальной - РИА Новости, 17.06.2024
МИД России назвал конференцию по Украине провальной
Москва считает провальным саммит по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:30
2024-06-17T20:48
россия
украина
москва
в мире
швейцария
мария захарова
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва считает провальным саммит по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, попытки представить эту конференцию в качестве события "чуть ли не вселенского масштаба" обернулись полным фиаско, а "почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом"."Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы", - заявила Захарова, отметив, что Киев и Запад "изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса".По итогам конференции она отметила, что Западу "нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий".По ее словам, "нулевой результат" встречи подтверждается и "отсутствием единодушия" среди её участников - "итоговое коммюнике ... согласились поддержать далеко не все".
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html
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россия, украина, москва, в мире, швейцария, мария захарова
Россия, Украина, Москва, В мире, Швейцария, Мария Захарова
МИД России назвал конференцию по Украине провальной

Захарова: Москва считает провальной конференцию по Украине в Швейцарии

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва считает провальным саммит по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, попытки представить эту конференцию в качестве события "чуть ли не вселенского масштаба" обернулись полным фиаско, а "почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом".
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"Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы", - заявила Захарова, отметив, что Киев и Запад "изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса".
По итогам конференции она отметила, что Западу "нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий".
По ее словам, "нулевой результат" встречи подтверждается и "отсутствием единодушия" среди её участников - "итоговое коммюнике ... согласились поддержать далеко не все".
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