https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953508510.html

Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой

Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой - РИА Новости, 17.06.2024

Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой

Конференция по Украине в Швейцарии походила на постановку, поскольку всерьез не была направлена на поиск мирного разрешения конфликта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:55

2024-06-17T18:55

2024-06-17T18:55

в мире

россия

украина

москва

владимир зеленский

джо байден

си цзиньпин

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии походила на постановку, поскольку всерьез не была направлена на поиск мирного разрешения конфликта, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. "Так называемая "мирная" конференция, состоявшаяся в Швейцарии по просьбе нелегитимного экс-президента Украины Владимира Зеленского, была лишена серьезности и важности, учитывая, что абсолютно смешно представить себе мирный саммит, на который не приглашена одна из сторон конфликта, в данном случае Россия", - сказал эксперт. "Это постановка..., потому что в действительности она всерьез не была направлена на достижение мира, Зеленский, как всегда, пытался повторять снова и снова, что ему нужно оружие, оружие и оружие и деньги, конечно, тоже", - добавил Ламеса. По его мнению, несерьезность этой встречи отражалась в уровне представительства стран. "Отсутствие президента Байдена снизило важность этой встречи, не говоря уже об отсутствии представителя Китая и, конечно же, о том, что не была приглашена Россия, что было абсолютно необходимо для проведения серьезных мирных переговоров", - отметил Ламеса. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240617/sammit-1953503478.html

https://ria.ru/20240617/putin-1953479061.html

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953394212.html

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953311342.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, джо байден, си цзиньпин, запорожская аэс