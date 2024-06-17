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Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой - РИА Новости, 17.06.2024
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18:55 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953508510.html
Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой
Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой - РИА Новости, 17.06.2024
Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой
Конференция по Украине в Швейцарии походила на постановку, поскольку всерьез не была направлена на поиск мирного разрешения конфликта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:55
2024-06-17T18:55
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
джо байден
си цзиньпин
запорожская аэс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии походила на постановку, поскольку всерьез не была направлена на поиск мирного разрешения конфликта, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса. "Так называемая "мирная" конференция, состоявшаяся в Швейцарии по просьбе нелегитимного экс-президента Украины Владимира Зеленского, была лишена серьезности и важности, учитывая, что абсолютно смешно представить себе мирный саммит, на который не приглашена одна из сторон конфликта, в данном случае Россия", - сказал эксперт. "Это постановка..., потому что в действительности она всерьез не была направлена на достижение мира, Зеленский, как всегда, пытался повторять снова и снова, что ему нужно оружие, оружие и оружие и деньги, конечно, тоже", - добавил Ламеса. По его мнению, несерьезность этой встречи отражалась в уровне представительства стран. "Отсутствие президента Байдена снизило важность этой встречи, не говоря уже об отсутствии представителя Китая и, конечно же, о том, что не была приглашена Россия, что было абсолютно необходимо для проведения серьезных мирных переговоров", - отметил Ламеса. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240617/sammit-1953503478.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, джо байден, си цзиньпин, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Джо Байден, Си Цзиньпин, Запорожская АЭС
Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой

Аналитик Ламеса: конференция по Украине в Швейцарии была похожа на постановку

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии походила на постановку, поскольку всерьез не была направлена на поиск мирного разрешения конфликта, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
"Так называемая "мирная" конференция, состоявшаяся в Швейцарии по просьбе нелегитимного экс-президента Украины Владимира Зеленского, была лишена серьезности и важности, учитывая, что абсолютно смешно представить себе мирный саммит, на который не приглашена одна из сторон конфликта, в данном случае Россия", - сказал эксперт.
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"Это постановка..., потому что в действительности она всерьез не была направлена на достижение мира, Зеленский, как всегда, пытался повторять снова и снова, что ему нужно оружие, оружие и оружие и деньги, конечно, тоже", - добавил Ламеса.
По его мнению, несерьезность этой встречи отражалась в уровне представительства стран.
"Отсутствие президента Байдена снизило важность этой встречи, не говоря уже об отсутствии представителя Китая и, конечно же, о том, что не была приглашена Россия, что было абсолютно необходимо для проведения серьезных мирных переговоров", - отметил Ламеса.
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Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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