Эксперт назвал конференцию по Украине постановкой
Аналитик Ламеса: конференция по Украине в Швейцарии была похожа на постановку
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии походила на постановку, поскольку всерьез не была направлена на поиск мирного разрешения конфликта, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
"Так называемая "мирная" конференция, состоявшаяся в Швейцарии по просьбе нелегитимного экс-президента Украины Владимира Зеленского, была лишена серьезности и важности, учитывая, что абсолютно смешно представить себе мирный саммит, на который не приглашена одна из сторон конфликта, в данном случае Россия", - сказал эксперт.
"Это постановка..., потому что в действительности она всерьез не была направлена на достижение мира, Зеленский, как всегда, пытался повторять снова и снова, что ему нужно оружие, оружие и оружие и деньги, конечно, тоже", - добавил Ламеса.
По его мнению, несерьезность этой встречи отражалась в уровне представительства стран.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.