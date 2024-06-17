https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953431914.html

Не для Зеленского. Итальянский эксперт прокомментировал саммит в Швейцарии

Не для Зеленского. Итальянский эксперт прокомментировал саммит в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024

Не для Зеленского. Итальянский эксперт прокомментировал саммит в Швейцарии

Прошедшая в Швейцарии конференции по Украине принесла больше пользе странам, которые в ней не приняли участие или не подписали финальное коммюнике, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:16

2024-06-17T15:16

2024-06-17T15:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

швейцария

владимир путин

джо байден

си цзиньпин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_c7b03b4e7f6f9ee0e360cdc7541c4ca4.jpg

РИМ, 17 июн - РИА Новости. Прошедшая в Швейцарии конференции по Украине принесла больше пользе странам, которые в ней не приняли участие или не подписали финальное коммюнике, заявил РИА Новости руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари (Aldo Ferrari). Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. "Конференция стала успехом, но не думаю, что для Зеленского и для Запада. В ней приняли участие множество государств, но, если сложим страны, которых не было, особенно Китай, и тех, кто не подписали финальный документ, взять Индию и Бразилию, мы увидим, что создалась такая же ситуация, как на голосовании в ООН, когда множество основных стран современного мира не встают в одну линию с Западом против России", - сказал итальянский эксперт. По его словам, за месяц до конференции говорилось, что "не имеет никакого смысла собирать конференцию без того, кто должен быть самой заинтересованной стороной", то есть России. "С моей точки зрения, она (конференция) точно не оказалась успешной для тех, кто ее продвигал. Скорее, для тех, лучше после нее вышли те, кто в ней не участвовал, я говорю о мирной инициативе (президента РФ Владимира) Путина, которая, с точки зрения Запад неприемлема, но является реалистичной и может стать отправной точкой. Россия предлагает что-то ясное. Понятно, что Киев и Запад не согласны, но если нужно достичь мира, нужно вести переговоры и исходить от условий, конечно, не принимая их всех. Мы на Западе ведем себя так, будто реальность на поле боя не существует, а это безумие", - сказал Феррари. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Ранее президент РФ выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953310043.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, швейцария, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, оон, евросоюз, совет европы, в мире