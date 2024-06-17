https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953426055.html

Конференция по Украине стала дипломатическим провалом, считает эксперт

Конференция по Украине стала дипломатическим провалом, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2024

Конференция по Украине стала дипломатическим провалом, считает эксперт

Конференция по Украине в Швейцарии увенчалась успехом в сфере гостеприимства, но стала дипломатическим провалом для Берна, поскольку без России не было... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:58

2024-06-17T14:58

2024-06-17T14:58

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ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии увенчалась успехом в сфере гостеприимства, но стала дипломатическим провалом для Берна, поскольку без России не было достигнуто никакого прогресса на пути к миру, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. "Для Швейцарии эта конференция, безусловно, стала гостиничным успехом - прием и безопасность участников были пятизвездочными, - но дипломатическим провалом. С одной стороны, потому что не было запланировано никаких дальнейших действий, а с другой стороны, потому что никакого прогресса в достижении мира не могло быть достигнуто без приглашения России. В итоговом коммюнике повторяется то, что мы уже слышали, и говорится только о том, что в следующей встрече должна принять участие Россия, о чем мы уже знали с самого начала. Это плохой результат, и хочется сказать: для чего это все?" - сказал он. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Президент РФ ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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