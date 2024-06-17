https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953423654.html

Швейцарский эксперт высказался о саммите по Украине

Швейцарский эксперт высказался о саммите по Украине - РИА Новости, 17.06.2024

Швейцарский эксперт высказался о саммите по Украине

Конференция по Украине в Швейцарии была односторонней встречей, направленной на продолжение войны, большинство членов ООН бойкотировали эту встречу, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:48

2024-06-17T14:48

2024-06-17T16:22

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ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии была односторонней встречей, направленной на продолжение войны, большинство членов ООН бойкотировали эту встречу, заявил РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. "С одной стороны, саммит собрал немного больше участников, чем предыдущие, в которых в 2023 году приняли участие от сорока до пятидесяти государств в Джидде и на Мальте. С другой стороны, он был бойкотирован большинством государств-членов ООН и большинством стран мира, особенно если учесть, что многие важные страны, такие как Индия или Бразилия, направили туда делегации только второго уровня. Президент Колумбии Гильермо Петро хорошо подытожил ситуацию, он отказался от поездки в Швейцарию в последний момент после того, как узнал, что это была односторонняя встреча, направленная на продление войны, а не на заключение мира", - сказал он. Меттан считает, что план и метод, предложенные Китаем и Бразилией, в любом случае более реалистичны и, следовательно, лучше подходят для продвижения мира на Украине. "Тем не менее, я считаю, что саммит - не лучший способ установить мир. Чтобы добиться успеха, он должен стать кульминацией переговорного процесса, обязательно длительного и сдержанного, или же заложить основу для переговорного процесса, который нельзя проводить вживую в центре внимания. Это то, чего швейцарская дипломатия не поняла в своем проекте саммита", - добавил политик. "Будущее открыто, и, учитывая украинские трудности на земле, не исключено, что другие страны воспользуются более существенной возможностью для продвижения реальных переговоров после выборов в США 5 ноября этого года", - заключил собеседник агентства. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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