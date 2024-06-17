Эксперт оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии
Эксперт Хасан: конференция по Украине потеряла актуальность еще до начала
© AFP 2024 / Pool/Urs Flueeler Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на конференции по Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на конференции по Украине в Швейцарии
ДЖАКАРТА, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, потеряла свою актуальность еще до начала, заявил РИА Новости малайзийский эксперт по вопросам геостратегии, доктор наук Азми Бин Хаджи Хасан.
"Владимир Зеленский и власти Швейцарии показали себя неопытными организаторами на минувшей конференции по Украине. Событие, ради которого было совершенно немало усилий со стороны Зелинского и Европейского Союза, казалось, потеряло свою актуальность еще до начала", - отметил Хасан.
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"Само же мероприятие проводилось в показательно закрытом формате, что не позволило академическому сообществу полноценно анализировать его итоги", - подытожил собеседник агентства.
Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.