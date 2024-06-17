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Эксперт оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953394212.html
Эксперт оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии
Эксперт оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024
Эксперт оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии
Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, потеряла свою актуальность еще до начала, заявил РИА Новости малайзийский эксперт по вопросам геостратегии,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:53
2024-06-17T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
швейцария
владимир зеленский
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ДЖАКАРТА, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, потеряла свою актуальность еще до начала, заявил РИА Новости малайзийский эксперт по вопросам геостратегии, доктор наук Азми Бин Хаджи Хасан. "Владимир Зеленский и власти Швейцарии показали себя неопытными организаторами на минувшей конференции по Украине. Событие, ради которого было совершенно немало усилий со стороны Зелинского и Европейского Союза, казалось, потеряло свою актуальность еще до начала", - отметил Хасан. Он подчеркнул, что многие страны, даже те, кто открыто поддерживает Киев, "высказали мнение, что проводить подобного рода события без участия России контрпродуктивно". "Само же мероприятие проводилось в показательно закрытом формате, что не позволило академическому сообществу полноценно анализировать его итоги", - подытожил собеседник агентства. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, украина, россия, швейцария, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Швейцария, Владимир Зеленский
Эксперт оценил итоги конференции по Украине в Швейцарии

Эксперт Хасан: конференция по Украине потеряла актуальность еще до начала

© AFP 2024 / Pool/Urs Flueeler Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на конференции по Украине в Швейцарии
Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / Pool/Urs Flueeler
Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на конференции по Украине в Швейцарии
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ДЖАКАРТА, 17 июн - РИА Новости. Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, потеряла свою актуальность еще до начала, заявил РИА Новости малайзийский эксперт по вопросам геостратегии, доктор наук Азми Бин Хаджи Хасан.
"Владимир Зеленский и власти Швейцарии показали себя неопытными организаторами на минувшей конференции по Украине. Событие, ради которого было совершенно немало усилий со стороны Зелинского и Европейского Союза, казалось, потеряло свою актуальность еще до начала", - отметил Хасан.
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Он подчеркнул, что многие страны, даже те, кто открыто поддерживает Киев, "высказали мнение, что проводить подобного рода события без участия России контрпродуктивно".
"Само же мероприятие проводилось в показательно закрытом формате, что не позволило академическому сообществу полноценно анализировать его итоги", - подытожил собеседник агентства.
Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияШвейцарияВладимир Зеленский
 
 
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