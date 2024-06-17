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В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом - РИА Новости, 17.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 17.06.2024 (обновлено: 10:15 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953327061.html
В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом
В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что по итогам конференции в Швейцарии по Украине получился пшик. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:31
2024-06-17T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
леонид ивлев
владимир путин
владимир зеленский
швейцария
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что по итогам конференции в Швейцарии по Украине получился пшик. "Швейцарская конференция - это пример бессмысленного международного мероприятия, чем традиционно увлекаются западные политики. Целый год страны Евросоюза и примкнувшие к ним громко трубили о конференции, которая, дескать решит все вопросы о мире на Украине и заодно в очередной раз накажет Россию. Об этом говорили лидеры стран, вещали обозреватели радио и телевидения, кричали заголовки газет. И что на выходе – пшик", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, саммит запомнится отсутствием лидеров ведущих стран мира и "кастрированной украинской формулой мира". "Более того, в кулуарах на самом деле активно обсуждали мирный план Путина. В общем в уикэнд неплохо отдохнули в бернских Альпах участники конференции, а полезность ее сравнима с КПД паровоза братьев Черепановых - 5%, весь пар ушел в свисток", - сказал депутат. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, россия, украина, леонид ивлев, владимир путин, владимир зеленский, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Швейцария
В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом

Депутат Ивлев: по итогам конференции по Украине в Швейцарии получился пшик

© AFP 2024 / URS FLUEELERПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пленарного заседания "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024
Президент Украины Владимир Зеленский во время пленарного заседания мирного саммита по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AFP 2024 / URS FLUEELER
Президент Украины Владимир Зеленский во время пленарного заседания "мирного саммита" по Украине на курорте Бюргеншток, Швейцария. 16 июня 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что по итогам конференции в Швейцарии по Украине получился пшик.
"Швейцарская конференция - это пример бессмысленного международного мероприятия, чем традиционно увлекаются западные политики. Целый год страны Евросоюза и примкнувшие к ним громко трубили о конференции, которая, дескать решит все вопросы о мире на Украине и заодно в очередной раз накажет Россию. Об этом говорили лидеры стран, вещали обозреватели радио и телевидения, кричали заголовки газет. И что на выходе – пшик", - сказал Ивлев РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
По его словам, саммит запомнится отсутствием лидеров ведущих стран мира и "кастрированной украинской формулой мира".
«
"Более того, в кулуарах на самом деле активно обсуждали мирный план Путина. В общем в уикэнд неплохо отдохнули в бернских Альпах участники конференции, а полезность ее сравнима с КПД паровоза братьев Черепановых - 5%, весь пар ушел в свисток", - сказал депутат.
Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
16 июня, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛеонид ИвлевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийШвейцария
 
 
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