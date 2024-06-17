https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953327061.html

В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом

В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом - РИА Новости, 17.06.2024

В Госдуме oхарактеризовали итоги саммита в Швейцарии одним словом

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что по итогам конференции в Швейцарии по Украине получился пшик. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:31

2024-06-17T09:31

2024-06-17T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что по итогам конференции в Швейцарии по Украине получился пшик. "Швейцарская конференция - это пример бессмысленного международного мероприятия, чем традиционно увлекаются западные политики. Целый год страны Евросоюза и примкнувшие к ним громко трубили о конференции, которая, дескать решит все вопросы о мире на Украине и заодно в очередной раз накажет Россию. Об этом говорили лидеры стран, вещали обозреватели радио и телевидения, кричали заголовки газет. И что на выходе – пшик", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, саммит запомнится отсутствием лидеров ведущих стран мира и "кастрированной украинской формулой мира". "Более того, в кулуарах на самом деле активно обсуждали мирный план Путина. В общем в уикэнд неплохо отдохнули в бернских Альпах участники конференции, а полезность ее сравнима с КПД паровоза братьев Черепановых - 5%, весь пар ушел в свисток", - сказал депутат. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал документ в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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