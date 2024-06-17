https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953310043.html

В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Киева

В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Киева - РИА Новости, 17.06.2024

В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Киева

Конференция в Швейцарии по Украине стала для Киева "символической победой", но она не помогла содержательным мирным переговорам, считает младший научный... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:53

2024-06-17T05:53

2024-06-17T05:53

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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии по Украине стала для Киева "символической победой", но она не помогла содержательным мирным переговорам, считает младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, слова которого приводит китайское государственное издание Global Times. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. "Хотя для Киева саммит является "дипломатическим достижением" или "символической победой", и в (саммите) приняли участие около 90 стран, он не помог содержательным мирным переговорам", - сказал эксперт. Эксперт охарактеризовал прошедший саммит как "конференцию по знакомству с мирными инициативами Украины, которые с меньшей вероятностью будут реализованы". "Мирные переговоры требуют, чтобы обе стороны сели и провели переговоры. Как могут вестись переговоры, когда Россия отсутствует?" - сказал Чжан Хун. "Односторонняя пропаганда Украины и отсутствие России означают, что до настоящих мирных переговоров еще далеко", - сказал Чжан Хан, отметив, что встреча "не привела к какому-либо прорыву". Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. В прошлую пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953303575.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, китай