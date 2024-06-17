Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 17.06.2024 (обновлено: 01:08 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953299676.html
В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию
В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию - РИА Новости, 17.06.2024
В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что коммюнике... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T01:03
2024-06-17T01:08
в мире
россия
швейцария
украина
георгий мурадов
джо байден
си цзиньпин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_c7b03b4e7f6f9ee0e360cdc7541c4ca4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что коммюнике саммита в Швейцарии по Украине заведомо невыполнимо и является пустым по содержанию, так как не дает ответов по существу конфликта. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине. "Его содержание вызывает только вопросы и не дает никаких ответов по существу конфликта России с Западом на Украине. Эклектично выхвачены проблемы, имеющие мало отношения к урегулированию, но в решении которых проглядывается односторонний интерес Запада. Коммюнике по своей сути пустое и не ведет к урегулированию", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, итоги швейцарской конференции продемонстрировали миру политическую импотенцию Запада. "Встреча в Швейцарии стала примитивной антироссийской манифестацией Киева, на которой представители незападных стран почувствовали себя чужими. Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией, не изучило и не рассмотрело детально изложенную аргументацию российского руководства, обязанного обеспечивать безопасность российского государства, на которую всё агрессивнее посягают Вашингтон и Брюссель", — добавил постпред. Без объективного изучения причин и учета позиций всех вовлеченных сторон, по мнению эксперта, никакую конфликтную ситуацию разрешить невозможно, именно поэтому многие страны либо отказались участвовать в конференции в Швейцарии, либо, несмотря на давление, не поддержали коммюнике. "Но швейцарское мероприятие было отнюдь не о поиске урегулирования, а потому оно с самого начала было бессмысленным и вредоносным", — подчеркнул Мурадов. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация страны. Путин также упомянул отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html
https://ria.ru/20240617/zaes-1953299239.html
россия
швейцария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_197:0:1824:1220_1920x0_80_0_0_405e7a930c2c443c1bf8d8496387c49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, украина, георгий мурадов, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Георгий Мурадов, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию

Мурадов назвал коммюнике саммита в Швейцарии по Украине заведомо невыполнимым

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что коммюнике саммита в Швейцарии по Украине заведомо невыполнимо и является пустым по содержанию, так как не дает ответов по существу конфликта.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
"Его содержание вызывает только вопросы и не дает никаких ответов по существу конфликта России с Западом на Украине. Эклектично выхвачены проблемы, имеющие мало отношения к урегулированию, но в решении которых проглядывается односторонний интерес Запада. Коммюнике по своей сути пустое и не ведет к урегулированию", — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, итоги швейцарской конференции продемонстрировали миру политическую импотенцию Запада.
"Встреча в Швейцарии стала примитивной антироссийской манифестацией Киева, на которой представители незападных стран почувствовали себя чужими. Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией, не изучило и не рассмотрело детально изложенную аргументацию российского руководства, обязанного обеспечивать безопасность российского государства, на которую всё агрессивнее посягают Вашингтон и Брюссель", — добавил постпред.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
Без объективного изучения причин и учета позиций всех вовлеченных сторон, по мнению эксперта, никакую конфликтную ситуацию разрешить невозможно, именно поэтому многие страны либо отказались участвовать в конференции в Швейцарии, либо, несмотря на давление, не поддержали коммюнике. "Но швейцарское мероприятие было отнюдь не о поиске урегулирования, а потому оно с самого начала было бессмысленным и вредоносным", — подчеркнул Мурадов.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.
Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
"Саммит смерти": Зеленский нарвался на грубость после слов о мире
Вчера, 22:18
На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.
Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация страны. Путин также упомянул отмену санкций против России.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Госдуме призвали Запад не спекулировать статусом Запорожской АЭС
00:56
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаГеоргий МурадовДжо БайденСи ЦзиньпинЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала