https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953299676.html

В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию

В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию - РИА Новости, 17.06.2024

В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии пустым по содержанию

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что коммюнике... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T01:03

2024-06-17T01:03

2024-06-17T01:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов заявил, что коммюнике саммита в Швейцарии по Украине заведомо невыполнимо и является пустым по содержанию, так как не дает ответов по существу конфликта. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине. "Его содержание вызывает только вопросы и не дает никаких ответов по существу конфликта России с Западом на Украине. Эклектично выхвачены проблемы, имеющие мало отношения к урегулированию, но в решении которых проглядывается односторонний интерес Запада. Коммюнике по своей сути пустое и не ведет к урегулированию", — сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, итоги швейцарской конференции продемонстрировали миру политическую импотенцию Запада. "Встреча в Швейцарии стала примитивной антироссийской манифестацией Киева, на которой представители незападных стран почувствовали себя чужими. Мероприятие даже не приблизилось к рассмотрению причин и сути конфликта Запада с Россией, не изучило и не рассмотрело детально изложенную аргументацию российского руководства, обязанного обеспечивать безопасность российского государства, на которую всё агрессивнее посягают Вашингтон и Брюссель", — добавил постпред. Без объективного изучения причин и учета позиций всех вовлеченных сторон, по мнению эксперта, никакую конфликтную ситуацию разрешить невозможно, именно поэтому многие страны либо отказались участвовать в конференции в Швейцарии, либо, несмотря на давление, не поддержали коммюнике. "Но швейцарское мероприятие было отнюдь не о поиске урегулирования, а потому оно с самого начала было бессмысленным и вредоносным", — подчеркнул Мурадов. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация страны. Путин также упомянул отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html

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в мире, россия, швейцария, украина, георгий мурадов, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон