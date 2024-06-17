https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953299064.html

На конференции по Украине осудили угрозы применения ЯО, заявил глава Чехии

На конференции по Украине осудили угрозы применения ЯО, заявил глава Чехии - РИА Новости, 17.06.2024

На конференции по Украине осудили угрозы применения ЯО, заявил глава Чехии

Участники состоявшейся 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток конференции по Украине осудили все угрозы применения ядерного оружия и считают такое... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T00:54

2024-06-17T00:54

2024-06-17T00:54

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ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Участники состоявшейся 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток конференции по Украине осудили все угрозы применения ядерного оружия и считают такое поведение нарушением норм международного права, заявил журналистам после возвращения в Прагу один из участников данного форума президент Чехии Петр Павел, сообщило агентство ЧТК. "В рамках швейцарского саммита президент Чехии принял участие в заседаниях рабочей группы по ядерной и радиационной безопасности, сопредседателем которой является Чехия и в которую входят около 25 стран. По словам президента, участники форума осудили все угрозы применения ядерного оружия. Все страны без различия, по словам Павела, считают такое поведение нарушением норм международного права", - написало агентство. Группа, в работе которой принимал участие Павел, рассмотрела существующую ситуацию и конкретные меры, связанные с работой ядерных объектов на Украине. Рабочая группа также обсудила последствия, которые может иметь любая потенциальная авария на ядерном объекте, включая последствия остановки всех ядерных проектов. "Для нас (Чехии) это могло бы иметь далеко идущие последствия, потому что могло бы поставить под угрозу или даже совсем помешать строительству новых энергоблоков (на АЭС), что оказало бы существенное влияние на производство электроэнергии в нашей стране", - подчеркнул Павел. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html

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в мире, украина, ватикан, ирак, петр павел, чехия