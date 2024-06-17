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Президент Чехии заявил, что саммит в Швейцарии превзошел все ожидания - РИА Новости, 17.06.2024
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00:25 17.06.2024 (обновлено: 00:57 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953298159.html
Президент Чехии заявил, что саммит в Швейцарии превзошел все ожидания
Президент Чехии заявил, что саммит в Швейцарии превзошел все ожидания - РИА Новости, 17.06.2024
Президент Чехии заявил, что саммит в Швейцарии превзошел все ожидания
Президент Чехии Петр Павел считает, что конференция, состоявшаяся 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, куда Россия не была приглашена, стала "первым... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T00:25
2024-06-17T00:57
в мире
украина
ватикан
ирак
петр павел
джо байден
си цзиньпин
чехия
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ПРАГА, 17 июн - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел считает, что конференция, состоявшаяся 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, куда Россия не была приглашена, стала "первым шагом на пути к миру" на Украине и по существу "превзошла все ожидания". Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. "Саммит в Швейцарии стал первым шагом на пути к миру на Украине и как таковой превзошел все ожидания, считает Павел. По его словам, даже те страны, которые не подписали заключительную декларацию, по крайней мере, приняли участие в форуме, что помогло им воспринять ситуацию такой, какая она десть. "Думаю, они просто не смогут игнорировать в будущем те мнения, которые они здесь услышали", - приводит агентство ЧТК слова Павела после его возвращения в Прагу с этого форума. Как считает Павел, к следующим переговорах о мире на Украине необходимо будет привлечь других крупных мировых игроков, при этом участие Китая будет ключевым. "Если удастся привлечь к следующим переговорам Китай в конструктивной форме, то, я думаю, (дело) будет наполовину выиграно, и в том, что касается участия России", - подчеркнул чешский президент. Саммит в Швейцарии, по словам Павела, принес относительно широкое универсальное согласие по трем основным темам, на которых он сосредоточился - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы, такие, например, как защита гражданского населения и возвращение на родину украинских детей. В ближайшее время по этим темам будут объявлены дальнейшие шаги, рабочие группы оценят прогресс по отдельным направлениям, добавил Павел. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.
https://ria.ru/20240616/zelenskiy-1953291330.html
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в мире, украина, ватикан, ирак, петр павел, джо байден, си цзиньпин, чехия, швейцария
В мире, Украина, Ватикан, Ирак, Петр Павел, Джо Байден, Си Цзиньпин, Чехия, Швейцария
Президент Чехии заявил, что саммит в Швейцарии превзошел все ожидания

Президент Чехии назвал конференцию в Швейцарии первым шагом к миру на Украине

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 17 июн - РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел считает, что конференция, состоявшаяся 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, куда Россия не была приглашена, стала "первым шагом на пути к миру" на Украине и по существу "превзошла все ожидания".
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
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"Саммит в Швейцарии стал первым шагом на пути к миру на Украине и как таковой превзошел все ожидания, считает Павел. По его словам, даже те страны, которые не подписали заключительную декларацию, по крайней мере, приняли участие в форуме, что помогло им воспринять ситуацию такой, какая она десть. "Думаю, они просто не смогут игнорировать в будущем те мнения, которые они здесь услышали", - приводит агентство ЧТК слова Павела после его возвращения в Прагу с этого форума.
Как считает Павел, к следующим переговорах о мире на Украине необходимо будет привлечь других крупных мировых игроков, при этом участие Китая будет ключевым. "Если удастся привлечь к следующим переговорам Китай в конструктивной форме, то, я думаю, (дело) будет наполовину выиграно, и в том, что касается участия России", - подчеркнул чешский президент.
Саммит в Швейцарии, по словам Павела, принес относительно широкое универсальное согласие по трем основным темам, на которых он сосредоточился - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы, такие, например, как защита гражданского населения и возвращение на родину украинских детей. В ближайшее время по этим темам будут объявлены дальнейшие шаги, рабочие группы оценят прогресс по отдельным направлениям, добавил Павел.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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