https://ria.ru/20240617/kommyunike-1953341731.html

В Крыму оценили итоговое коммюнике конференции по Украине

В Крыму оценили итоговое коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 17.06.2024

В Крыму оценили итоговое коммюнике конференции по Украине

Пункты итогового коммюнике конференции в Швейцарии по Украине вредоносные и антиконституционные, считает заместитель председателя комитета крымского парламента... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:38

2024-06-17T10:38

2024-06-17T10:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Пункты итогового коммюнике конференции в Швейцарии по Украине вредоносные и антиконституционные, считает заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине. "Итоговое коммюнике, по своей сути, является вредоносным и антиконституционным, так как требования предоставить доступ к внутреннему Азовскому морю России и передать Запорожскую АЭС под контроль Украины посягают на суверенитет нашей страны. Коммюнике призвано еще больше плодить камней преткновения вместо того, чтобы искать реальные точки соприкосновения в разрешении украинского конфликта, спровоцированного коллективным Западом", - сказал Шонус РИА Новости. По его словам, саммит в Швейцарии проводился исключительно в интересах режима Владимира Зеленского, а не Украины, чтобы обеспечить ему возможность еще большего личного обогащения за счет жизней простых украинцев. Конференция по Украине прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в ней подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал в соответствии со статусом наблюдателя. Россию на саммит не пригласили, Китай от участия отказался. В Кремле же заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Президент РФ Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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в мире, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк