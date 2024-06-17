https://ria.ru/20240617/kolumbiya-1953419805.html
В Колумбии обстреляли семью вице-премьера
В Колумбии обстреляли семью вице-премьера - РИА Новости, 17.06.2024
В Колумбии обстреляли семью вице-премьера
Вице-президент Колумбии Франсия Маркес в соцсети X заявила, что в воскресенье неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились члены ее... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:40
2024-06-17T14:40
2024-06-17T14:40
в мире
авто
колумбия
валье-дель-каука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_0:242:3067:1967_1920x0_80_0_0_e893c8ef9c5c5ea8ce8c748ab2d361d4.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент Колумбии Франсия Маркес в соцсети X заявила, что в воскресенье неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились члены ее семьи, никто не пострадал. "Мой отец вместе с моим шестилетним племянником и двумя охранниками подверглись нападению на шоссе Суарес-Кали, недалеко от города Тимба.... Они остались невредимы, и с ними все в порядке", - говорится в сообщении вице-президента в соцсети X. В своем заявлении Маркес попросила прокуратуру страны открыть расследование по факту нападения. Вице-президент выразила обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в департаменте Валье-дель-Каука, где произошло нападение. Газета Tiempo подтверждает со ссылкой на полицию, что инцидент произошел днем 16 июня. Автомобиль, в котором ехали родственники вице-президента, был обстрелян четыре раза.
https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html
колумбия
валье-дель-каука
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0fa4a1b31c2a09779d6198f18ea77f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, колумбия, валье-дель-каука
В мире, Авто, Колумбия, Валье-дель-Каука
В Колумбии обстреляли семью вице-премьера
Вице-президент Колумбии Маркес: при нападении на ее семью никто не пострадал