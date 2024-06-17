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В Колумбии обстреляли семью вице-премьера - РИА Новости, 17.06.2024
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14:40 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kolumbiya-1953419805.html
В Колумбии обстреляли семью вице-премьера
В Колумбии обстреляли семью вице-премьера - РИА Новости, 17.06.2024
В Колумбии обстреляли семью вице-премьера
Вице-президент Колумбии Франсия Маркес в соцсети X заявила, что в воскресенье неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились члены ее... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:40
2024-06-17T14:40
в мире
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колумбия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент Колумбии Франсия Маркес в соцсети X заявила, что в воскресенье неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились члены ее семьи, никто не пострадал. "Мой отец вместе с моим шестилетним племянником и двумя охранниками подверглись нападению на шоссе Суарес-Кали, недалеко от города Тимба.... Они остались невредимы, и с ними все в порядке", - говорится в сообщении вице-президента в соцсети X. В своем заявлении Маркес попросила прокуратуру страны открыть расследование по факту нападения. Вице-президент выразила обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в департаменте Валье-дель-Каука, где произошло нападение. Газета Tiempo подтверждает со ссылкой на полицию, что инцидент произошел днем 16 июня. Автомобиль, в котором ехали родственники вице-президента, был обстрелян четыре раза.
https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html
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в мире, авто, колумбия, валье-дель-каука
В мире, Авто, Колумбия, Валье-дель-Каука
В Колумбии обстреляли семью вице-премьера

Вице-президент Колумбии Маркес: при нападении на ее семью никто не пострадал

© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент Колумбии Франсия Маркес в соцсети X заявила, что в воскресенье неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились члены ее семьи, никто не пострадал.
«
"Мой отец вместе с моим шестилетним племянником и двумя охранниками подверглись нападению на шоссе Суарес-Кали, недалеко от города Тимба.... Они остались невредимы, и с ними все в порядке", - говорится в сообщении вице-президента в соцсети X.
В своем заявлении Маркес попросила прокуратуру страны открыть расследование по факту нападения. Вице-президент выразила обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в департаменте Валье-дель-Каука, где произошло нападение.
Газета Tiempo подтверждает со ссылкой на полицию, что инцидент произошел днем 16 июня. Автомобиль, в котором ехали родственники вице-президента, был обстрелян четыре раза.
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