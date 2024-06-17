https://ria.ru/20240617/kolumbiya-1953419805.html

В Колумбии обстреляли семью вице-премьера

В Колумбии обстреляли семью вице-премьера - РИА Новости, 17.06.2024

В Колумбии обстреляли семью вице-премьера

Вице-президент Колумбии Франсия Маркес в соцсети X заявила, что в воскресенье неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились члены ее... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T14:40

2024-06-17T14:40

2024-06-17T14:40

в мире

авто

колумбия

валье-дель-каука

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вице-президент Колумбии Франсия Маркес в соцсети X заявила, что в воскресенье неизвестные вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились члены ее семьи, никто не пострадал. "Мой отец вместе с моим шестилетним племянником и двумя охранниками подверглись нападению на шоссе Суарес-Кали, недалеко от города Тимба.... Они остались невредимы, и с ними все в порядке", - говорится в сообщении вице-президента в соцсети X. В своем заявлении Маркес попросила прокуратуру страны открыть расследование по факту нападения. Вице-президент выразила обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в департаменте Валье-дель-Каука, где произошло нападение. Газета Tiempo подтверждает со ссылкой на полицию, что инцидент произошел днем 16 июня. Автомобиль, в котором ехали родственники вице-президента, был обстрелян четыре раза.

https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html

колумбия

валье-дель-каука

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в мире, авто, колумбия, валье-дель-каука