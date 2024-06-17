https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html

"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве

"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве - РИА Новости, 17.06.2024

"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве

После отказа от нового мирного плана России Украина может потерять контроль над Киевом, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:35

2024-06-17T22:35

2024-06-17T22:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. После отказа от нового мирного плана России Украина может потерять контроль над Киевом, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (Киевский режим. — Прим. Ред.) продолжают уходить от согалшений, они отказались от сделки, которая бы спасла их, оставив Украину в основном нетронутой. Теперь они уходят от сделки, которая включает признание пяти регионов. <…> так, в следующий раз им придется от Одессы. Россия возьмет Одессу и, вероятно, Киев", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что у ВСУ нет больше войск, чтобы бросить их на фронт, и нет нового оружия, чтобы развернуть его на передовой. У них на передовой служат очень старые люди, которые физически не в состоянии выполнять эту работу, в результате в последние месяцы их потери выросли вдвое, пояснил экс-агент."Россия усиливает давление, это увеличивает вероятность того, что произойдет быстрый крах украинских вооруженных сил", — резюмировал Джонсон.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

https://ria.ru/20240617/nato-1953508774.html

https://ria.ru/20240617/spetsoperatsiya-1953450586.html

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