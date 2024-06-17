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"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html
"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве - РИА Новости, 17.06.2024
"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
После отказа от нового мирного плана России Украина может потерять контроль над Киевом, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:35
2024-06-17T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. После отказа от нового мирного плана России Украина может потерять контроль над Киевом, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (Киевский режим. — Прим. Ред.) продолжают уходить от согалшений, они отказались от сделки, которая бы спасла их, оставив Украину в основном нетронутой. Теперь они уходят от сделки, которая включает признание пяти регионов. &lt;…&gt; так, в следующий раз им придется от Одессы. Россия возьмет Одессу и, вероятно, Киев", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что у ВСУ нет больше войск, чтобы бросить их на фронт, и нет нового оружия, чтобы развернуть его на передовой. У них на передовой служат очень старые люди, которые физически не в состоянии выполнять эту работу, в результате в последние месяцы их потери выросли вдвое, пояснил экс-агент."Россия усиливает давление, это увеличивает вероятность того, что произойдет быстрый крах украинских вооруженных сил", — резюмировал Джонсон.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
https://ria.ru/20240617/nato-1953508774.html
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в мире, киев, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве

Джонсон: после отказа от мирного плана Путина Украина может потерять Киев

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. После отказа от нового мирного плана России Украина может потерять контроль над Киевом, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они (Киевский режим. — Прим. Ред.) продолжают уходить от согалшений, они отказались от сделки, которая бы спасла их, оставив Украину в основном нетронутой. Теперь они уходят от сделки, которая включает признание пяти регионов. <…> так, в следующий раз им придется от Одессы. Россия возьмет Одессу и, вероятно, Киев", — отметил он.
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Владимира Зеленского предупреждают, что у ВСУ нет больше войск, чтобы бросить их на фронт, и нет нового оружия, чтобы развернуть его на передовой. У них на передовой служат очень старые люди, которые физически не в состоянии выполнять эту работу, в результате в последние месяцы их потери выросли вдвое, пояснил экс-агент.
"Россия усиливает давление, это увеличивает вероятность того, что произойдет быстрый крах украинских вооруженных сил", — резюмировал Джонсон.
В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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