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"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве - РИА Новости, 17.06.2024
"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
После отказа от нового мирного плана России Украина может потерять контроль над Киевом, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:35
2024-06-17T22:35
2024-06-17T22:35
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. После отказа от нового мирного плана России Украина может потерять контроль над Киевом, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (Киевский режим. — Прим. Ред.) продолжают уходить от согалшений, они отказались от сделки, которая бы спасла их, оставив Украину в основном нетронутой. Теперь они уходят от сделки, которая включает признание пяти регионов. <…> так, в следующий раз им придется от Одессы. Россия возьмет Одессу и, вероятно, Киев", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что у ВСУ нет больше войск, чтобы бросить их на фронт, и нет нового оружия, чтобы развернуть его на передовой. У них на передовой служат очень старые люди, которые физически не в состоянии выполнять эту работу, в результате в последние месяцы их потери выросли вдвое, пояснил экс-агент."Россия усиливает давление, это увеличивает вероятность того, что произойдет быстрый крах украинских вооруженных сил", — резюмировал Джонсон.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
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"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
Джонсон: после отказа от мирного плана Путина Украина может потерять Киев