https://ria.ru/20240617/kherson-1953491339.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 17.06.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:53
2024-06-17T17:53
2024-06-17T17:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне раздаются взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Безопасность, Украина, Россия
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Киевский глава подконтрольного ВСУ Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
"В Херсоне раздаются взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
Херсонская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.