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Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 17.06.2024
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17:53 17.06.2024 (обновлено: 17:56 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kherson-1953491339.html
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 17.06.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:53
2024-06-17T17:56
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне раздаются взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240614/podpole-1952760273.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Безопасность, Украина, Россия
Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Киевский глава подконтрольного ВСУ Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
"В Херсоне раздаются взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьБезопасностьУкраинаРоссия
 
 
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