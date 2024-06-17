https://ria.ru/20240617/kandidat-1953539277.html

В Молдавии не будет единого кандидата от оппозиции, считает экс-премьер

В Молдавии не будет единого кандидата от оппозиции, считает экс-премьер - РИА Новости, 17.06.2024

В Молдавии не будет единого кандидата от оппозиции, считает экс-премьер

Единого кандидата от оппозиции на выборах президента Молдавии не будет, поскольку слишком велик шанс, что ему не позволят участвовать в избирательном процессе,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T23:09

2024-06-17T23:09

2024-06-17T23:13

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КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Единого кандидата от оппозиции на выборах президента Молдавии не будет, поскольку слишком велик шанс, что ему не позволят участвовать в избирательном процессе, заявил председатель партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику. "Нет никаких шансов на то, что нейтральный кандидат, которому осталось четыре месяца до выборов, будет выдвинут и выиграет эти выборы. Есть большой риск, что его уберут за неделю до выборов… Оппозиция может обсуждать отдельные действия, но вопрос о едином кандидате закрыт, потому что я не вижу никаких шансов на достоверный результат", - заявил Кику журналистам. Он признал, что возможное снятие единого кандидата с выборов - это лишь предположение, но многие оппозиционные партии предпочитают не рисковать. При этом Кику считает, что оппозиция всё равно должна сотрудничать, чтобы обеспечить справедливые выборы. "Мы также пошли обсуждать другие вопросы с оппозицией… Почему, по-вашему, они (действующие власти Молдавии - ред.) это внедрили (голосование по почте - ред.)? Прежде всего потому, что это очень сложно проверить. Мы должны обсудить эти вещи. Нам также нужно обсудить аккредитацию наблюдателей на избирательных участках, потому что партии не могут охватить все районы и все избирательные участки по отдельности", - пояснил экс-премьер. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

молдавия

сша

канада

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в мире, молдавия, сша, канада, ион кику, майя санду