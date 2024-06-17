Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии не будет единого кандидата от оппозиции, считает экс-премьер - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 17.06.2024 (обновлено: 23:13 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kandidat-1953539277.html
В Молдавии не будет единого кандидата от оппозиции, считает экс-премьер
В Молдавии не будет единого кандидата от оппозиции, считает экс-премьер - РИА Новости, 17.06.2024
В Молдавии не будет единого кандидата от оппозиции, считает экс-премьер
Единого кандидата от оппозиции на выборах президента Молдавии не будет, поскольку слишком велик шанс, что ему не позволят участвовать в избирательном процессе,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T23:09
2024-06-17T23:13
в мире
молдавия
сша
канада
ион кику
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_854:293:2698:1330_1920x0_80_0_0_0eaf6af7ace3d0a0cda8e70cd90d302f.png
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Единого кандидата от оппозиции на выборах президента Молдавии не будет, поскольку слишком велик шанс, что ему не позволят участвовать в избирательном процессе, заявил председатель партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику. "Нет никаких шансов на то, что нейтральный кандидат, которому осталось четыре месяца до выборов, будет выдвинут и выиграет эти выборы. Есть большой риск, что его уберут за неделю до выборов… Оппозиция может обсуждать отдельные действия, но вопрос о едином кандидате закрыт, потому что я не вижу никаких шансов на достоверный результат", - заявил Кику журналистам. Он признал, что возможное снятие единого кандидата с выборов - это лишь предположение, но многие оппозиционные партии предпочитают не рисковать. При этом Кику считает, что оппозиция всё равно должна сотрудничать, чтобы обеспечить справедливые выборы. "Мы также пошли обсуждать другие вопросы с оппозицией… Почему, по-вашему, они (действующие власти Молдавии - ред.) это внедрили (голосование по почте - ред.)? Прежде всего потому, что это очень сложно проверить. Мы должны обсудить эти вещи. Нам также нужно обсудить аккредитацию наблюдателей на избирательных участках, потому что партии не могут охватить все районы и все избирательные участки по отдельности", - пояснил экс-премьер. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
молдавия
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906286654_306:0:2698:1794_1920x0_80_0_0_24559aebc5275b2f1554cde81217d004.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, канада, ион кику, майя санду
В мире, Молдавия, США, Канада, Ион Кику, Майя Санду
В Молдавии не будет единого кандидата от оппозиции, считает экс-премьер

Экс-премьер Кику: единого кандидата от оппозиции на выборах в Молдавии не будет

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Единого кандидата от оппозиции на выборах президента Молдавии не будет, поскольку слишком велик шанс, что ему не позволят участвовать в избирательном процессе, заявил председатель партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику.
"Нет никаких шансов на то, что нейтральный кандидат, которому осталось четыре месяца до выборов, будет выдвинут и выиграет эти выборы. Есть большой риск, что его уберут за неделю до выборов… Оппозиция может обсуждать отдельные действия, но вопрос о едином кандидате закрыт, потому что я не вижу никаких шансов на достоверный результат", - заявил Кику журналистам.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
Он признал, что возможное снятие единого кандидата с выборов - это лишь предположение, но многие оппозиционные партии предпочитают не рисковать. При этом Кику считает, что оппозиция всё равно должна сотрудничать, чтобы обеспечить справедливые выборы.
"Мы также пошли обсуждать другие вопросы с оппозицией… Почему, по-вашему, они (действующие власти Молдавии - ред.) это внедрили (голосование по почте - ред.)? Прежде всего потому, что это очень сложно проверить. Мы должны обсудить эти вещи. Нам также нужно обсудить аккредитацию наблюдателей на избирательных участках, потому что партии не могут охватить все районы и все избирательные участки по отдельности", - пояснил экс-премьер.
Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Участники акции протеста против введения Молдовой таможенных пошлин для предприятий Приднестровья - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Обвинят Россию: ради ЕС разваливают еще одну страну
11 марта, 08:00
 
В миреМолдавияСШАКанадаИон КикуМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала