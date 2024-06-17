https://ria.ru/20240617/kadry-1952865493.html

А дома лучше: как Сибирь кует кадры для энергетики

А дома лучше: как Сибирь кует кадры для энергетики - РИА Новости, 17.06.2024

А дома лучше: как Сибирь кует кадры для энергетики

Стране нужны энергетики. И особый спрос на них – в Сибири: согласно новой стратегии развития этого богатейшего региона, центры российской промышленности все... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:00

2024-06-17T09:00

2024-06-17T09:00

новый курс

эн+ (en+ group)

иркутская область

ангара

кадры

энергетика

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Стране нужны энергетики. И особый спрос на них – в Сибири: согласно новой стратегии развития этого богатейшего региона, центры российской промышленности все увереннее смещаются туда. Такой запрос, в числе прочего, отражается и на подготовке кадров. Сегодня абитуриентам-сибирякам нет нужды ехать за образованием в столицы и именитые наукограды: все, что им нужно для профессионального роста и достойного будущего, есть рядом. И даже больше.Крупнейшие энергообъекты Сибири в значительной степени сосредоточены в Иркутской области: три мощные ГЭС и крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Будущих энергетиков готовят в ведущих профильных вузах региона – в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) и Братском государственном университете (БрГУ), где для студентов созданы все условия для быстрого вхождения в профессию, гарантированного трудоустройства с высокой зарплатой и карьерного роста в дальнейшем.ИрНИТУ: от "Энергоклассов" – до трудоустройства в коллектив"В институте энергетики мы готовим кадры по двум направлениям: "теплоэнергетика и теплотехника" и "электроэнергетика и электротехника". У нас порядка 135-140 бюджетных мест на эти направления в бакалавриате и примерно столько же в магистратуре. Уже на втором курсе ребята могут пройти конкурсный отбор на обучение по одной из 21 программ допобразования в КУИЦ – корпоративном учебно-исследовательском центре, где, наряду с преподавателями, с ними работают руководители предприятий, отделов, цехов – люди с огромным багажом знаний и опыта", – рассказала РИА Новости директор института энергетики ИрНИТУ Екатерина Самаркина.По ее словам, в КУИЦ студенты занимаются раз в неделю, получая, помимо основного образования, дополнительные компетенции и профессиональные умения и навыки. А на два летних месяца их трудоустраивает на оплачиваемую практику ведущий индустриальный партнер вуза – компания "Эн+", совместно с которым реализуется проект КУИЦ."У каждого студента есть наставник, к которому можно обратиться по любым вопросам. И уже после первой практики они приходят повзрослевшими и более уверенными в себе. А на выходе из КУИЦ выполняют проекты по реальным производственным задачам", – отметила директор.Она также обратила внимание на то, что еще на первом курсе все студенты-энергетики изучают язык программирования Python (питон) и защищают практический проект, связанный с их специальностью."Студенты с самого начала обучения понимают, что их компетенции должны быть основаны не только на базовых знаниях – законах физики, термодинамики, тепломассообмена и электротехники, так как в дальнейшем в своей профессиональной деятельности им придется использовать полученные навыки языков программирования, 3D-моделирование, а также управленческие знания. Нам важно, чтобы на свои будущие рабочие места они пришли с новыми знаниями, которые позволят им улучшать производственный процесс, внедряя инновации", – подчеркнула Самаркина.Профессия востребованная и высокооплачиваемая: откуда дефицит кадров?Востребованность энергетических специальностей сегодня очевидна. Однако есть факторы, мешающие абитуриентам сделать выбор в пользу этой отрасли. И вот какие."Первое – это опасение не поступить на бюджет, так как нужны хорошие знания профильной математики и физики. Когда мы обнаружили эту проблему, совместно с "Эн+" и КУИЦ создали для 11-классников программу "Успешный абитуриент", открыв на базе института так называемый "Энергокласс". Сначала – для иркутских школьников, очные занятия, а потом и для ребят из других городов области – онлайн. То есть мы работаем на опережение, и энергохолдинг вкладывается в будущих своих специалистов еще на школьном этапе", – рассказала Екатерина Самаркина, которая руководит в том числе "Энергоклассом".Второй момент, по ее словам, связан с тем, что не все абитуриенты знают, что энергетика все больше становится "цифровой". Третий – не все понимают, какими уникальными возможностями и потенциалом для развития ребят обладает институт энергетики ИрНИТУ. Наконец, все еще силен стереотип о том, что за мечтой надо ехать – и лучше поближе к Кремлю."С точки зрения ориентированности на практику, гарантированного трудоустройства и уверенности в завтрашнем дне у нас уникальные условия обучения. Плюс прекрасно оснащенные лаборатории, современное оборудование, своя подстанция. И очень комфортная среда для проживания: общежитие с дизайнерским ремонтом, учебные комнаты (у каждого студента – свое рабочее пространство), уютная столовая. Коворкинги, переговорки, комфортные зоны общения в стенах института. Иными словами, мы ждем студентов с распростертыми объятиями и открытым сердцем, потому что они – это будущее и региона, и страны", – поделилась собеседница агентства.Нынешний заместитель генерального директора и главный инженер "Байкальской энергетической компании" (входит в "Эн+") Александр Цветков в свое время тоже окончил ИрНИТУ. Профессию энергетика выбрал по рекомендации старшего товарища."Мы вместе играли в баскетбол за Ангарск. Он был на год старше – уже отучился на первом курсе и позвал меня в Иркутск на экскурсию по политеху. Масштабы института энергетики меня впечатлили. И я поступил – экзамены сдал даже выше проходного балла. Термех (теоретическая механика – ред.), сопромат (сопротивление материалов – ред.), начертательная геометрия – технические предметы давались легко. Помимо учебы, играл в сборной политеха по баскетболу. После защиты диплома был распределен в Ангарск на ТЭЦ-9, куда и стремился – хотел вернуться в свой город. Начал с должности машиниста-обходчика ГЗУ – в энергетике важно разбираться во всем", – рассказал свою историю РИА Новости Александр Цветков.Сегодня он сам принимает практикантов вуза и наставляет молодых сотрудников. По мнению специалиста, в институте энергетики ИрНИТУ есть все для освоения столь востребованной и важной профессии – было бы желание учиться и пытливый ум.Братский госуниверситет: перспективы для жизни и карьерного ростаЕще одна кузница кадров для энергообъектов Иркутской области создана в Братске. И здесь тоже есть свой КУИЦ, где уже полтора десятка лет готовят студентов под конкретные задачи работодателя.Проходной балл начинается примерно от 180 – по итогам трех предметов. Русский язык и профильная математика – обязательные, третий – вариативный, в зависимости от программы обучения: физика, информатика или обществознание. Абитуриентам со средне-профессиональным образованием необходимо сдать внутренние вступительные испытания по русскому языку, математике и физике. У них тоже есть возможность бороться за бюджетное место."Энергетическая отрасль развивается очень интенсивно. Энергопотребление растет с каждым годом. А значит, возникает потребность в новых молодых специалистах. И они нужны здесь – у нас в регионе. Поэтому мы и создаем все условия, чтобы молодежь могла получить высокую квалификацию в Иркутске и Братске, никуда не уезжая", - рассказал РИА Новости ректор БрГУ Илья Ситов.Он уточнил, что практику у студентов ведут в том числе главные инженеры и руководители электростанций, входящих в Эн+."Можно остаться в Братске, а можно распределиться в другие города, где есть предприятия энергохолдинга. В БрГУ готовят специалистов в области теплоэнергетики, сетевого хозяйства, информационно-коммуникационных технологий. Для каждого нового набора мы открываем учебный план под программы, которые согласовываем с работодателем. Во время оплачиваемой практики ребята детально знакомятся с предприятием, получают все необходимые допуски. То есть, получив диплом, они, не теряя ни дня, могут выйти на работу и приступить к решению производственных задач", – отметил ректор БрГУ.В итоге у выпускников вуза есть возможность трудоустроиться на высокооплачиваемую должность с полным пакетом социальных гарантий и перспективой карьерного роста у себя в регионе.Простор для карьерных амбиций и собственный островРектор БрГУ убежден, что наличие в Иркутской области крупных энергетических объектов существенно упрощает выпускникам поиск работы."Я сам технарь и, по моему глубочайшему убеждению, стартовать в такой востребованной отрасли, как энергетика, в регионе, где аккумулируются столь большие возможности для развития промышленности и личностного роста, на мой взгляд, правильно и перспективно", – подчеркнул собеседник РИА Новости.Он также обратил внимание на комфортную среду для обучения и достойную социальную инфраструктуру университета. По его словам, лабораторная база БрГУ ничем не уступает оснащению крупнейших вузов страны, а территория кампусного типа, где сосредоточены учебные корпуса, общежития, спортивно-досуговые объекты, удобна и для учебы, и для жизни. А еще у студентов есть свой собственный остров – для исследовательской работы и отдыха."Настоящий остров, который находится чуть ниже Братской гидроэлектростанции в русле реки Ангары, где студенты тоже проходят практику. Например, энергетики собирают солнечные панели, которые изготовили сами, и эти панели снабжают электроэнергией как раз инфраструктуру острова. Там же мы проводим наши студенческие мероприятия, субботники, а иногда и просто отдыхаем. Наверное, не каждый университет может похвастаться собственным островом", – подытожил Ситов.

https://ria.ru/20240606/premiya-1951027929.html

https://ria.ru/20240124/sotrudniki-1923253715.html

https://ria.ru/20240314/kompanii-1932962123.html

https://ria.ru/20240522/energetika-1947645992.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

эн+ (en+ group), иркутская область, ангара, кадры, энергетика