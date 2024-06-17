В Израиле распустили узкий кабинет военных действий, пишут СМИ
Kan: Нетаньяху упразднил кабинет военных действий после выхода ряда министров
Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант и Бени Ганц во время пресс-конференции. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил узкий кабинет военных действий, созданный после нападения на еврейское государство радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила государственная радиостанция Kan.
По сведениям радиостанции, Нетаньяху сообщил об этом остальным министрам на заседании 16 июня. Такое решение он принял после того, как крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал, чтобы его включили в эту структуру.
Отмечается, что премьер продолжит консультации с оставшимися членами кабинета — министром обороны Йоавом Галантом и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером.
Неделю назад узкий кабинет военных действий покинул министр без портфеля Бени Ганц. Причиной, по его словам, стало то, что правительство не выполнило условий его ультиматума, а именно не представило дальнейших планов по действиям в секторе Газа. Вслед за Ганцем из узкого кабинета вышел министр Гади Айзенкот.
Палестино-израильский конфликт
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 37 тысяч человек, пострадали почти 85,3 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.