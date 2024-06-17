https://ria.ru/20240617/izbienie-1953522937.html

В Татарстане возбудили дело на отца, избившего больного ребенка

В Татарстане возбудили дело на отца, избившего больного ребенка - РИА Новости, 17.06.2024

В Татарстане возбудили дело на отца, избившего больного ребенка

Следователи возбудили уголовное дело об истязании после опубликованного в соцсетях видео, на котором нетрезвый мужчина избивает мальчика, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T20:26

2024-06-17T20:26

2024-06-17T20:26

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об истязании после опубликованного в соцсетях видео, на котором нетрезвый мужчина избивает мальчика, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Татарстану. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором нетрезвый мужчина у подъезда одного из домов толкает, бьет мальчика до тех пор, пока ребенок не падает на асфальт. Все происходит на глазах женщины и девочки.Прокуратура Татарстана организовала проверку данной информации и взяла ход проверки на контроль. "Возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Подозреваемый мужчина 1983 года рождения задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что во время инцидента отец был нетрезв. Мальчик 2014 года рождения страдает эпилепсией, в настоящее время он находится с матерью, добавил собеседник агентства. Семья на учете не состоит.

https://ria.ru/20230922/palka-1898076435.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)