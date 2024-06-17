https://ria.ru/20240617/izbienie-1953393820.html

Прокуратура Татарстана проверит видео с избиением мальчика

Прокуратура Татарстана проверит видео с избиением мальчика - РИА Новости, 17.06.2024

Прокуратура Татарстана проверит видео с избиением мальчика

Прокуратура Татарстана организовала проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором пьяный мужчина избивает мальчика, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:53

2024-06-17T12:53

2024-06-17T12:53

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором пьяный мужчина избивает мальчика, сообщает надзорное ведомство. Ранее в соцсетях и местных СМИ было опубликовано видео, на котором нетрезвый мужчина у подъезда одного из домов толкает и бьет мальчика до тех пор, пока ребенок не падает на асфальт. Все происходит на глазах женщины и девочки. По информации СМИ, инцидент произошел в Казани, а мужчина и женщина являются родителями ребенка. "Прокуратура Татарстана по поручению главы ведомства Альберта Суяргулова организовала проверку информации об избиении ребенка в Казани", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство намерено выяснить обстоятельства случившегося и при наличии оснований принять меры реагирования. Ход и результаты проверки взяты на контроль в аппарате прокуратуры.

https://ria.ru/20240416/podrostki-1940415921.html

https://ria.ru/20240202/barnaul-1925106616.html

казань

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2024

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происшествия, казань