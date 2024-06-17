https://ria.ru/20240617/ivolga-1953396924.html

Эволюция поездов "Иволга": на пути к удобству пассажиров

Эволюция поездов "Иволга": на пути к удобству пассажиров - РИА Новости, 17.06.2024

Эволюция поездов "Иволга": на пути к удобству пассажиров

Выставка поездов "Иволга" разных поколений открылась в День России – 12 июня – на Киевском вокзале Москвы. Все четыре модификации современных российских... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:54

2024-06-17T18:54

2024-06-17T18:59

россия

сергей собянин

владимир путин

олег белозеров

трансмашхолдинг

тверской вагоностроительный завод

иволга (поезд)

центральная пригородная пассажирская компания

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Выставка поездов "Иволга" разных поколений открылась в День России – 12 июня – на Киевском вокзале Москвы. Все четыре модификации современных российских электропоездов для внутригородских и пригородных перевозок были представлены на седьмом и восьмом путях островной платформы вокзала.По запросам пассажировОрганизаторами выставки стали Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и АО "Трансмашхолдинг"."Сегодня, в День России, мы здесь, на Киевском вокзале, вместе с нашим перевозчиком на Московских центральных диаметрах ЦППК и производителем – группой компаний ТМХ - представляем вам все те достижения российской промышленности за последние 10 лет, которые мы, как правительство Москвы и как пассажиры, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, можем видеть на путях МЦД. Эти поезда проделали большой путь. Они стали комфортнее, красивее и удобнее", - сказал журналистам начальник дирекции Московских центральных диаметров департамента транспорта Москвы Виктор Кальщиков.Спикер отметил, что запросы пассажиров постоянно растут, и производители раз в два-три года представляют новые, улучшенные версии поездов."ЦППК презентовала свой первый поезд в 2013 году, а в 2017-м в нашем парке появилась первая "Иволга". На данный момент эксплуатируется около 70 поездов "Иволга" различных модификаций. К концу 2025 года у нас произойдет полная замена парка поездов МЦД-3 и МЦД-4, в том числе на "Иволги 4.0", - сообщил исполнительный директор Центральной пригородной пассажирской компании Владимир Булак.В сопровождении экскурсоводов каждые полчаса все желающие отправлялись на бесплатные экскурсии по составам, наглядно демонстрирующие, какую эволюцию за 10 лет, прошли поезда Московских центральных диаметров."Экскурсовод расскажет все о современных поездах. Детишкам можно будет даже попасть в кабину машиниста, задать вопросы, посидеть в кресле машиниста, почувствовать эту ауру высокотехнологичных поездов. Надеюсь, для них это будет незабываемый день", - отметил Булак. Современные пассажирские поезда "Иволга" были созданы по заказу правительства Москвы на Тверском вагоностроительном заводе (входит в структуру "Трансмашхолдинга") специально для работы на маршрутах МЦД.Линии, меняющие жизнь Первые два Московских центральных диаметра были открыты 21 ноября 2019 года. Движение по ним запустили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.С тех пор протяженность Московских центральных диаметров выросла вдвое. Сегодня работает четыре маршрута – это 303 километра путей и 136 станций. Каждый день по МЦД совершается 1,3 миллиона поездок. По данным на май 2024 года, москвичи и гости столицы проехали по диаметрам более 900 миллионов раз.Со времени открытия МЦД доля пассажирских поездок на железнодорожном транспорте внутри Москвы неуклонно растет. Диаметры связали со столицей города ближайшего Подмосковья, и теперь электрички следуют в Москву с тактом метро – интервал между поездами составляет в среднем 5-7 минут. К тому же, поездки на диаметрах в пределах города оплачиваются картой "Тройка" и переход с МЦД в метро бесплатный.Как же запуск МЦД изменил жизнь Москвы и Подмосковья? Вот лишь несколько цифр. Транспортная доступность улучшилась для жителей более 40 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. Значительно разгрузились линии метро, особенно в часы пик. Для пассажиров сократилось время в пути, а по прямой, без пересадок, теперь можно добраться, скажем, из Долгопрудного в Сколково, или из Зеленограда до Выхино.Кроме того, диаметры значительно улучшили экологию и разгрузили автодороги. Владельцы личных авто поняли, что выгодней и быстрее перемещаться по скоростным маршрутам на высокоэкологичных поездах, чем простаивать в пробках. К тому же, рядом со многими станциями МЦД появились перехватывающие парковки.Новые транспортные диаметры развивают и районы, по которым проходят. Рядом со станциями МЦД начинается строительство районов по столичной программе комплексного развития территорий. Например, буквально на днях начато строительство жилого комплекса в Раменках, на западе Москвы.Планируется, что к 2030 году МЦД дойдет до городов за пределами Московской области – Калуги, Ржева.В пути с комфортом"Иволга" - платформа городских электропоездов, созданная специально для работы в интенсивном режиме на маршрутах МЦД по заказу правительства Москвы. Началась разработка первого электропоезда еще в 2013 году. В 2017 году он вышел на маршрут от Киевского вокзала до Новопеределкина. Поезд "Иволга 1.0" - первый представитель платформы. Он работает на маршруте МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Поезд оснащен сенсорным оборудованием, в нем есть пеленальный столик в туалетах, велопарковки, багажные полки и стеллажи."Основным отличием Иволги, от привычных тогда электричек, стала бестамбурная конструкция вагонов. С платформы пассажир сразу попадает в пассажирский салон, исключая тамбурные двери, которые были особенно не удобны для пассажиров с багажом. Кресла в салоне расположили по схеме "2+2". То есть, два ряда напротив друг друга, что позволило с комфортом разместить еще большее количество пассажиров", - рассказал представитель производителя, технический директор "ТМХ-Пассажирский транспорт" Михаил Куприянов.Помимо этого, у первой модификации поездов "Иволга" были самые широкие двери из всего парка электропоездов, представленных на тот момент в России. Их ширина составила 1400 миллиметров, что существенно увеличило скорость и удобство пассажирообмена на станциях. Также поезда были оборудованы герметичными межвагонными переходами (шириной 1 метр), что позволило пассажирам свободно перемещаться по всему подвижному составу. "Электропоезд МЦД предназначен для эксплуатации в условиях большого пассажиропотока, по сути это наземное метро. Поезд быстро разгоняется и тормозит на относительно коротких дистанциях. Поэтому, специально для "Иволги" были разработаны новые системы поручней: стационарные, подвесные, вертикальные и горизонтальные, во всех проходных зонах и в конструкциях кресел, чтобы пассажиры во время движения чувствовали себя максимально комфортно и безопасно", - сообщил Куприянов.Также в "Иволге 1.0" были установлены электронные LED-информационные табло, LCD - мониторы и USB-разъемы - 168 зарядок на 11 вагонов.Современные технологииВ "Иволге 2.0", разработанной в 2018 году, поменялось цветофактурное решение салона. Она стала светлее. Для комфорта пассажиров добавили дополнительные горизонтальные поручни, увеличили количество информационных табло и мониторов. Спинки кресел оборудовали столиками с подстаканниками, добавили прислонные накладки, для удобства стоящих пассажиров, увеличили количество зарядок. Теперь их насчитывалось – 832 на состав. Появилось больше информационных табло и мониторов. Все они LCD многоцветные, по 12 мониторов в каждом вагоне. Сделали адаптивное освещение – утром белый, яркий свет, а вечером – спокойный, желтый."Такая система была сделана с целью создания визуального комфорта", - объясняет представитель производителя.Видоизменился экстерьер поезда. "Маска" стала более обтекаемой, современной формы. Появилась цветовая индикация открытия и закрытия дверей, а их остекление увеличилось на 40%. Установили подсветку в межвагонном переходе и систему подсчета пассажиров. Не исключено, что в будущем ЦППК разработает такую программу, где пассажир сможет в режиме реального времени смотреть на загруженность поезда и выбирать для посадки более свободный вагон.Скорость передвиженияЭлектропоезд "Иволга 3.0" поступил в серийное производство в июле 2022 года. Третья модификация "Иволги" стала быстрее своих предшественниц на 30%. Она способна развивать скорость до 160 км/ч. Дизайн салона также претерпел изменения, конструкция кресел стала более эргономичной, а их количество увеличилось на 50 единиц, обеспечив состав 718 сидячими местами. Помимо USB-розеток были добавлены разъемы Type-C и беспроводные зарядки. Появились крючки под столиками, чтобы пассажир мог разместить там сумки, зонтики или небольшие вещи, а также специальные разъемы для зарядки самокатов. Вместе с тем были сохранены все преимущества прежних моделей – бестамбурная конструкция, широкие двери, высокий уровень комфорта для маломобильных пассажиров и мам с детьми, адаптивное освещение, пеленальные столики и велопарковки.Также был ряд нововведений, которые смогли оценить только специалисты. Например, "Иволга 3.0" может менять направление движения всего за одну минуту, а благодаря двухуровневой системе управления и двум мониторам в кабине машиниста потерять контроль над движением поезда стало практически невозможно.Еще стоит обратить внимание на пневматические рессоры, благодаря которым электропоезд плавно движется и гасит колебания. При этом 97% комплектующих поезда российского производства. "Поезд "Иволга 3.0" претерпел серьезные изменения. Помимо отечественной тяговой системы, появилась тормозная система, сцепки. То, что можно было освоить на российских предприятиях, все освоено, никаких критичных ограничений нет", - говорит Куприянов.В 2023 году "Иволга 3.0" была признана лучшим поездом пассажирского транспорта в России.Мировые стандарты качестваСовсем недавно, 2 мая 2024 года, на линии МЦД вышли новые поезда "Иволга 4.0". Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, эта модель "максимально приближена к мировым стандартам".Промежуточные вагоны в последней модификации поезда оснащены не двумя, как было ранее, а тремя дверями с одной стороны кузова, что позволило сократить время посадки и высадки пассажиров. В поезде с комфортом может находиться более 3,5 тысяч человек.Оформление фронтальной части состава сделали более лаконичным. В салоне, подголовники кресел и поручни выполнили в ежевичной цветовой гамме, увеличили количество столиков с беспроводными зарядками – теперь их 156. Зарядок Type-C 632, а USB-разъемов – 808."Иволга 4.0" уже активно перевозит пассажиров. Постепенно современные электропоезда полностью заменят устаревшие модели. Сегодня в производстве "Иволги" участвовало более 600 предприятий из более 30 городов Российской Федерации. Электропоезда "Иволга 1.0" можно встретить на МЦД-2 "Курско-Рижский", "Иволгу 2.0" на участках МЦД-1 "Белорусско-Савеловский и МЦД-2. На участке МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" ходит "Иволга 3.0". "Иволга 4.0" - уже есть на МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" и МЦД-3.

https://radiosputnik.ru/20240414/sobyanin-1940012318.html

https://ria.ru/20231205/ivolga-1913834944.html

https://realty.ria.ru/20240314/mitkovo-1932866943.html

https://ria.ru/20240222/metro-1928880735.html

https://ria.ru/20240202/poezd-1924934364.html

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Алёна Пава

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