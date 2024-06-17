https://ria.ru/20240617/italiya-1953496918.html

МИД Италии раскрыл суть саммита по Украине, заявили в посольстве России

МИД Италии раскрыл суть саммита по Украине, заявили в посольстве России - РИА Новости, 17.06.2024

МИД Италии раскрыл суть саммита по Украине, заявили в посольстве России

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, скорее всего, "оговорился по Фрейду" и раскрыл "истинную суть" прошедшей в Швейцарии конференции по Украине,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T18:10

2024-06-17T18:10

2024-06-17T18:12

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РИМ, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, скорее всего, "оговорился по Фрейду" и раскрыл "истинную суть" прошедшей в Швейцарии конференции по Украине, рассказав о предстоящей отправке нового пакета вооружений Киеву, заявило посольство РФ в Риме. Выступая на мероприятии, Таяни заявил, что Италия готова направить на Украину новый, уже девятый пакет вооружений, потому что без подобной "защиты" якобы невозможно "работать над восстановлением" страны. "Трудно поверить, что такой опытный и уважаемый итальянский политик не отдавал себе отчет о неуместности ссылки на поставку оружия на мероприятии, в ходе которого теоретически речь должна была бы идти о дипломатии и переговорах", - отметило посольство в заявлении, размещенном в его аккаунтах в соцсетях. "Очень напряженный график и абсолютная перегруженность западной повестки темой Украины могли сыграть со всеми уважаемым министром злую шутку, заставив поверить, что он находится на очередной встрече в рамках ЕС, НАТО или "Группы семи", - предположили в этой связи дипломаты. "Хотя, скорее всего, итальянский мининдел просто оговорился по Фрейду и раскрыл истинную суть так называемой мирной конференции в Бюргенштоке, организованной киевским режимом и его западными покровителями, чтобы, как фиговым листом, прикрыть их истинные агрессивные, связанные с оружием и войной планы", - заявило посольство. Чтобы изменить "трудную ситуацию", о которой заявил Таяни, "было бы вполне достаточно не бряцать девятым пакетом итальянской военной помощи Киеву, а отказаться от дальнейших оружейных поставок и перейти к языку дипломатии, а не войны", подчеркнули в дипмиссии. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, италия, антонио таяни, джо байден, си цзиньпин, нато, евросоюз, запорожская аэс