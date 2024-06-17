https://ria.ru/20240617/istrebiteli-1953308004.html

Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 17.06.2024

Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:02

2024-06-17T05:02

2024-06-17T05:02

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240616/general-1953263734.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность, вооруженные силы рф