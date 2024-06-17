https://ria.ru/20240617/inzheneriya-1953403438.html

Более 4 тысяч детей будут изучать инженерию в Подмосковье с 1 сентября

Более 4 тысяч детей будут изучать инженерию в Подмосковье с 1 сентября - РИА Новости, 17.06.2024

Более 4 тысяч детей будут изучать инженерию в Подмосковье с 1 сентября

С начала следующего учебного года более 150 подмосковных школ (около 4 тысяч детей) будут изучать основы робототехники и биотехнологий в рамках проекта... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:26

2024-06-17T13:26

2024-06-17T13:26

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

робототехника

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С начала следующего учебного года более 150 подмосковных школ (около 4 тысяч детей) будут изучать основы робототехники и биотехнологий в рамках проекта "Инженеры будущего", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. За прошедший учебный год более 700 детей из 29 школ региона прослушали уроки по инженерии. Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров среди учащихся общеобразовательных школ региона. Один из ключевых курсов - "БиоТех: создаем будущее среды обитания" - в новом учебном году будет направлен на изучение современных биотехнологий и их применение для улучшения качества жизни. Учащиеся познакомятся с последними достижениями в области экологии. Другой курс - "БиоИнновации: от новых материалов к революции в пищевой инженерии" - даст ребятам возможность изучить создание новых материалов и разработку инновационных решений для пищевой промышленности. В рамках курса "Компьютерное зрение в колесной робототехнике" учащиеся научатся разрабатывать системы, способные воспринимать и интерпретировать визуальную информацию для управления роботизированными устройствами. Также будут открыты курсы по технологическому предпринимательству и радиоэлектронике. По итогам года школьники подготовят проекты, которые будут представлены на Национальной технологической олимпиаде (НТО) и Национальной технологической олимпиаде Junior (НТО Junior), конференциях Старт в инновации, Шаг в будущее и иных проектных конкурсах.

https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html

https://ria.ru/20230918/tekhnologii-1896918513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, московская область (подмосковье), робототехника