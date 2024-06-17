https://ria.ru/20240617/inzheneriya-1953403438.html
Более 4 тысяч детей будут изучать инженерию в Подмосковье с 1 сентября
Более 4 тысяч детей будут изучать инженерию в Подмосковье с 1 сентября - РИА Новости, 17.06.2024
Более 4 тысяч детей будут изучать инженерию в Подмосковье с 1 сентября
С начала следующего учебного года более 150 подмосковных школ (около 4 тысяч детей) будут изучать основы робототехники и биотехнологий в рамках проекта... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T13:26
2024-06-17T13:26
2024-06-17T13:26
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С начала следующего учебного года более 150 подмосковных школ (около 4 тысяч детей) будут изучать основы робототехники и биотехнологий в рамках проекта "Инженеры будущего", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. За прошедший учебный год более 700 детей из 29 школ региона прослушали уроки по инженерии. Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров среди учащихся общеобразовательных школ региона. Один из ключевых курсов - "БиоТех: создаем будущее среды обитания" - в новом учебном году будет направлен на изучение современных биотехнологий и их применение для улучшения качества жизни. Учащиеся познакомятся с последними достижениями в области экологии. Другой курс - "БиоИнновации: от новых материалов к революции в пищевой инженерии" - даст ребятам возможность изучить создание новых материалов и разработку инновационных решений для пищевой промышленности. В рамках курса "Компьютерное зрение в колесной робототехнике" учащиеся научатся разрабатывать системы, способные воспринимать и интерпретировать визуальную информацию для управления роботизированными устройствами. Также будут открыты курсы по технологическому предпринимательству и радиоэлектронике. По итогам года школьники подготовят проекты, которые будут представлены на Национальной технологической олимпиаде (НТО) и Национальной технологической олимпиаде Junior (НТО Junior), конференциях Старт в инновации, Шаг в будущее и иных проектных конкурсах.
https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), робототехника
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), робототехника
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С начала следующего учебного года более 150 подмосковных школ (около 4 тысяч детей) будут изучать основы робототехники и биотехнологий в рамках проекта "Инженеры будущего", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
За прошедший учебный год более 700 детей из 29 школ региона прослушали уроки по инженерии.
Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров среди учащихся общеобразовательных школ региона. Один из ключевых курсов - "БиоТех: создаем будущее среды обитания" - в новом учебном году будет направлен на изучение современных биотехнологий и их применение для улучшения качества жизни. Учащиеся познакомятся с последними достижениями в области экологии.
Другой курс - "БиоИнновации: от новых материалов к революции в пищевой инженерии" - даст ребятам возможность изучить создание новых материалов и разработку инновационных решений для пищевой промышленности.
В рамках курса "Компьютерное зрение в колесной робототехнике" учащиеся научатся разрабатывать системы, способные воспринимать и интерпретировать визуальную информацию для управления роботизированными устройствами. Также будут открыты курсы по технологическому предпринимательству и радиоэлектронике.
По итогам года школьники подготовят проекты, которые будут представлены на Национальной технологической олимпиаде (НТО) и Национальной технологической олимпиаде Junior (НТО Junior), конференциях Старт в инновации, Шаг в будущее и иных проектных конкурсах.