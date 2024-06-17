https://ria.ru/20240617/investpalata-1953361778.html
"Инвестпалата" оценила влияние санкций против Мосбиржи на обмен активов
"Инвестпалата" оценила влияние санкций против Мосбиржи на обмен активов - РИА Новости, 17.06.2024
"Инвестпалата" оценила влияние санкций против Мосбиржи на обмен активов
Санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на процесс обмена замороженных активов россиян, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T11:15
2024-06-17T11:15
2024-06-17T11:15
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евросоюз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на процесс обмена замороженных активов россиян, говорится в сообщении "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами). "По мнению организатора торгов, санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на выкуп нерезидентами заблокированных иностранных ценных бумаг россиян. НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС. При этом каждый потенциальный покупатель - нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе", - говорится в сообщении. Перемещение иностранных ценных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствии с нормативной базой российской юрисдикции. При этом покупатели - нерезиденты не взаимодействует с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий, отмечают в "Инвестпалате". "НРД не взимает комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных ценных бумаг. Это должно предоставить иностранным инвесторам дополнительный комфорт с точки зрения соблюдения санкционного регулирования. Роль НРД - техническая и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будет происходить вне НРД", - заключают в компании. США на прошлой неделе объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. "Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов продлится до 5 июля.
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html
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экономика, сша, московская биржа, евросоюз
Экономика, США, Московская биржа, Евросоюз
"Инвестпалата" оценила влияние санкций против Мосбиржи на обмен активов
"Инвестпалата": санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен российских активов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на процесс обмена замороженных активов россиян, говорится в сообщении "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами).
"По мнению организатора торгов, санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на выкуп нерезидентами заблокированных иностранных ценных бумаг россиян. НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС
. При этом каждый потенциальный покупатель - нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе", - говорится в сообщении.
Перемещение иностранных ценных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствии с нормативной базой российской юрисдикции. При этом покупатели - нерезиденты не взаимодействует с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий, отмечают в "Инвестпалате".
"НРД не взимает комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных ценных бумаг. Это должно предоставить иностранным инвесторам дополнительный комфорт с точки зрения соблюдения санкционного регулирования. Роль НРД - техническая и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будет происходить вне НРД", - заключают в компании.
США
на прошлой неделе объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
"Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов продлится до 5 июля.