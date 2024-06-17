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Эксперты СБ представили меры по внедрению инноваций в экономику России - РИА Новости, 17.06.2024
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15:18 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/innovatsii-1953432738.html
Эксперты СБ представили меры по внедрению инноваций в экономику России
Эксперты СБ представили меры по внедрению инноваций в экономику России - РИА Новости, 17.06.2024
Эксперты СБ представили меры по внедрению инноваций в экономику России
Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России,... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:18
2024-06-17T15:18
россия
экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Научно-методические подходы к формированию полного инновационного цикла в стране с целью достижения технологического суверенитета обсуждались на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе. "Подчеркнута важность определения перспективных технологий в различных отраслях экономики, способных обеспечить технологическую независимость. Предложены дополнительные меры развития механизмов, обеспечивающих взаимодействие университетов, научных центров, предприятий, органов власти и общественных организаций в целях создания благоприятной инновационной среды и ускоренной интеграции научных исследований и разработок в отечественную экономику", - говорится в сообщении. Отдельное внимание уделено совершенствованию системы подготовки квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, необходимых для решения задач формирования полных инновационных циклов.
https://ria.ru/20240613/medvedev-1952715555.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Эксперты СБ представили меры по внедрению инноваций в экономику России

Эксперты СБ представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Научно-методические подходы к формированию полного инновационного цикла в стране с целью достижения технологического суверенитета обсуждались на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Медведев: законодательную работу по внедрению инноваций надо продолжать
13 июня, 20:36
"Подчеркнута важность определения перспективных технологий в различных отраслях экономики, способных обеспечить технологическую независимость. Предложены дополнительные меры развития механизмов, обеспечивающих взаимодействие университетов, научных центров, предприятий, органов власти и общественных организаций в целях создания благоприятной инновационной среды и ускоренной интеграции научных исследований и разработок в отечественную экономику", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделено совершенствованию системы подготовки квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, необходимых для решения задач формирования полных инновационных циклов.
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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20 апреля, 12:46
 
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