https://ria.ru/20240617/innovatsii-1953432738.html

Эксперты СБ представили меры по внедрению инноваций в экономику России

Эксперты СБ представили меры по внедрению инноваций в экономику России - РИА Новости, 17.06.2024

Эксперты СБ представили меры по внедрению инноваций в экономику России

Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России,... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:18

2024-06-17T15:18

2024-06-17T15:18

россия

экономика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Научно-методические подходы к формированию полного инновационного цикла в стране с целью достижения технологического суверенитета обсуждались на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе. "Подчеркнута важность определения перспективных технологий в различных отраслях экономики, способных обеспечить технологическую независимость. Предложены дополнительные меры развития механизмов, обеспечивающих взаимодействие университетов, научных центров, предприятий, органов власти и общественных организаций в целях создания благоприятной инновационной среды и ускоренной интеграции научных исследований и разработок в отечественную экономику", - говорится в сообщении. Отдельное внимание уделено совершенствованию системы подготовки квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, необходимых для решения задач формирования полных инновационных циклов.

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952715555.html

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россия, экономика