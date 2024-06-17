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Мирная инициатива Путина остается на повестке дня, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 17.06.2024 (обновлено: 12:21 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/initsiativa-1953381609.html
Мирная инициатива Путина остается на повестке дня, заявили в Кремле
Мирная инициатива Путина остается на повестке дня, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024
Мирная инициатива Путина остается на повестке дня, заявили в Кремле
Озвученная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:19
2024-06-17T12:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
швейцария
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Озвученная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил в конце прошлой недели президент Путин", - сказал Песков журналистам, комментируя результаты саммита по Украине, который прошел в Швейцарии.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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россия, украина, швейцария, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Мирная инициатива Путина остается на повестке дня, заявили в Кремле

Песков: озвученная Путиным мирная инициатива по Украине остается на повестке дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Озвученная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил в конце прошлой недели президент Путин", - сказал Песков журналистам, комментируя результаты саммита по Украине, который прошел в Швейцарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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