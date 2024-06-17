https://ria.ru/20240617/initsiativa-1953381609.html

Мирная инициатива Путина остается на повестке дня, заявили в Кремле

Мирная инициатива Путина остается на повестке дня, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2024

Мирная инициатива Путина остается на повестке дня, заявили в Кремле

Озвученная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:19

2024-06-17T12:19

2024-06-17T12:21

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Озвученная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по Украине продолжает быть на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил в конце прошлой недели президент Путин", - сказал Песков журналистам, комментируя результаты саммита по Украине, который прошел в Швейцарии.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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россия, украина, швейцария, владимир путин, дмитрий песков, в мире